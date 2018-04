Las cinco zonas que más seducen en el mercado inmobiliario cruceño

Investigación. La carretera al norte, el centro de la ciudad -primer y segundo anillo-, la doble vía a La Guardia, la avenida Tres Pasos al Frente y la avenida Roca y Coronado son las zonas preferidas, según el OBU de Cadecocruz

M. Vasquez / F. Rojas

Cinco son las zonas ‘calientes’ en la ciudad de los anillos que seducen a los consumidores del mercado inmobiliario que piensan adquirir un inmueble, de acuerdo con el Observatorio Urbano 2017 de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).

Captura Consulting, firma que elabora el OBU, realizó 300 encuestas en Santa Cruz para conocer cuáles son las zonas que las personas consideran mejor para residir. Los encuestados privilegian en mayor porcentaje la carretera al norte (18%), el centro de la ciudad -primer y segundo anillo (12%)-, la doble vía a La Guardia (11%), la avenida Tres Pasos al Frente (11%) y la avenida Roca y Coronado (7%). Esas zonas, sobre todo la norte, son las que concentraron mayores ventas de inmuebles y espacios comerciales en 2017, de acuerdo con desarrolladores inmobiliarios.

La mayoría de los posibles compradores (66%) prefiere una casa mediana, de unos 262 metros cuadrados, y que de preferencia tenga dos baños y tres cuartos. Las casas de dos pisos (47%) son más preferidas que las de una planta (41%). El precio medio dispuesto a pagar ronda los $us 60.543.

A juicio del gerente general de Cadecocruz, Javier Arze, si bien la zona norte continúa siendo la zonas más atractiva y de mayor expansión inmobiliaria, la doble vía a La Guardia, la avenida Tres Pasos al Frente y la avenida Roca y Coronado concentran el crecimiento de la densificación -construcciones verticales- en la urbe cruceña. Cree que los precios de los terrenos, conectividad del sistema público de transporte y disponibilidad de servicios básicos alientan las inversiones y atraen a los consumidores inmobiliarios.

Detalle de las ventas

Las ventas de inmuebles en 2017 de Remax Bolivia, en las cinco zonas más apetecidas por los compradores, fueron lideradas por la ruta al norte, con el 74% del total. El 38% de las transacciones fueron apartamentos y el 36%, casas, según el presidente de la firma inmobiliaria, Óliver Viera.La doble vía a La Guardia se ubicó en el segundo lugar, con el 11%, y el restante 15%, distribuidos en la Roca y Coronado, zona sur y Tres Pasos al Frente.En ventas de espacios comerciales, la zona norte concentró el 84% de las transacciones de Remax.

Un 37% fueron locales y un 47% oficinas. El restante 16% se registró en la zona sur. Las oficinas representaron el 11% y los locales comerciales, un 5%.Desde Century 21 Bolivia refieren que el 58% de las transacciones (ventas de casas y departamentos) se concentró en la zona norte de la ciudad, seguida por la oeste, con el 19% (área en crecimiento) y un 10% en el centro-sur, manifestó Pablo Quiroga, socio de la desarrolladora inmobiliaria.La franja norte también concentró la mayor parte de las ventas de oficinas de Century 21 Bolivia, seguida de la zona oeste (entre avenida Roca y Coronado y doble vía a La Guardia).

En cuanto a los precios del metro cuadrado (terreno) en la zona norte, oscilan entre $us 100 y $us 1.500. En la oeste fluctúan entre $us 100 y $us 900, y en el centro-sur entre $us 200 y $us 1.200.

El comportamiento de ventas en 2017, en una determinada zona como la norte, depende de varios factores, entre otros las condiciones macroeconómicas del país y del departamento; el tipo de inmueble; el segmento al que está dirigido; las bandas de precios y las necesidades de cada comprador, sostuvo Franz Rivero, asesor legal de Cicruz y gerente administrativo de la empresa Gera.

Tipos de construcción

Según el OBU, los edificios de departamentos concentran la mayor cantidad de metros cuadrados construidos (218.906) en la zona norte, seguido de las casas (148.114) y los hoteles, restaurantes, discotecas y bares (141.510). Las casas individuales registran más metros cuadrados construidos (74.800) en la zona sur, seguidos de los mercados (63.799) y escuelas y universidades (51.272).

“La zona norte, en general, seguirá siendo atractiva para parte de la población porque articula a la ciudad con el Norte Integrado y el resto del país”, dijo Rivero.

Menos metros construidos

Aunque el sector de la construcción es uno de los más dinámicos, por segundo año consecutivo registró un descenso en la cantidad de metros cuadrados construidos en 2017 y en lo que va del año proyectan mayor dinamismo, dado que pasó la época de lluvia. El economista Teófilo Caballero dijo que en la actualidad el sector vive una desaceleración por la caída de ingresos del país debido a la menor renta petrolera.

En otras ciudades y carencia de vivienda

La Paz. En la sede de Gobierno, las zonas más apetecidas por los posibles compradores de viviendas son San Pedro (centro), Miraflores (Fátima), periférica, Villa Copacabana y Obrajes.

Cochabamba. Cruce Taquiña, Beiging, Sarco, Muturina y Temporal son las cinco zonas calientes para las personas interesadas en adquirir un inmueble en la Llajta.Realidad. La mitad de los bolivianos no tiene casa propia y dos quintas partes están insatisfechas con el lugar donde viven en la actualidad. Hay tensión e intención por buscar algo mejor.

Fuente: eldeber.com.bo