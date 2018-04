Masistas quieren jugar a ser empresarios

Richard Arispe Carrasco

“No somos retrasados mentales, podemos hacernos cargo de empresas en quiebra que los ricachones no puedan manejar” con esa declaración el ejecutivo de la COD masista asegura que están dispuestos a hacerse cargo de las empresas privadas que sean afectadas por la nueva Ley de creación de empresas sociales. Rolando Borda, gran defensor del proceso de cambio, amenazó con tomar por la fuerza las empresas que se resistan a la determinación acordada entre los trabajadores y el Gobierno.

Habrá que recordar a ENATEX y ECOBOL para darnos cuenta de la incapacidad demostrada en la administración conjunta entre estos socios. Habrá que fijarse en las cifras sobre producción, eficiencia y réditos alcanzados por las empresas estatales para darnos cuenta que existe una administración sindical depredadora, todas las empresas calificadas como estratégicas han fracasado y han dejado a miles de trabajadores impagos y en la calle.

Solo basta observar que pasó en canal 7 TVB que tuvo que declararse en quiebra y rebautizarse como Bolivia TV para evitar pagar los propios errores del gobierno, muchos trabajadores no tienen contratos estables y nadie puede quejarse de los malos tratos y abusos cometidos. Similar situación se constató en cartonbol, lacteosbol, EBO, EBA y en la constructora militar que también llevaron a la quiebra.

Los empresarios rechazan la medida porque se estaría vulnerando la CPE y se ahuyentaría, aún más, la inversión privada. Remarcan que la Ley no fija criterios claros, condiciones y plazos para considerar el abandono, permitiendo definiciones indefinidas y ambiguas que pueden ser abiertamente aprovechadas para impulsar procesos de transformación donde no corresponde. Además la norma no compromete al Estado de forma certera y consistente en financiar la aventura de los trabajadores. En otras palabras, los trabajadores masistas tomarían los activos que tanto trabajo costó conseguir y dejarán a los empresarios con los pasivos, deudas y cuentas por pagar.

Los que nunca han hecho empresa y jamás han invertido para crear empleos, hoy quieren dárselas de empresarios masistas con la plata de todos, aquellos que son dirigentes eternos y llevan décadas declarados en comisión, quieren hacer algo de lo que no tienen experiencia positiva. Los especialistas en discursos desean tener empresas confiscadas para repetir el experimento fracasado de los socialistas del siglo 21.

Si un dirigente sindical quiere ser empresario debería conseguir un crédito, producir algún producto o brindar algún servicio, lanzarlo al mercado y ver como el Estado lo golpea, le cierra las fronteras, le impone cupos y le envía a los buitres de Impuestos, además de obligar a dar incrementos y aguinaldos inconsultos. Tras pasar por todo este proceso veremos si quieren seguir apostando e invirtiendo. No es tomando por asalto lo ajeno que se hace empresa, es haciendo algo que los masistas desconocen, trabajando honestamente.

