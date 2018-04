Michelle Pfeiffer demuestra su elegancia al responder una pregunta sobre su peso

Un moderador le inquiere sobre los kilos que tuvo que perder para su papel en ‘Scarface’.

Resulta increíble que a estas alturas alguien siga pensando que la necesaria primera pregunta en una mesa redonda con varios actores y cineastas importantes tenga que tratar sobre el aspecto físico. Peor, que trate sobre el peso de uno de los actores protagonistas. Y peor todavía, que el actor en este caso sea una actriz. Por suerte, Michelle Pfeiffer es de las que tiene recorrido en Hollywood.

La pregunta la hizo el moderador de una conversación organizada por el Festival de Tribeca, en Nueva York, con motivo del 35 aniversario de la película Scarface (1983), en la que Pfeiffer interpretaba el papel de Elvira Hancock. En la mesa redonda, que tuvo lugar este pasado jueves, también estaban el actor Al Pacino y el director Brian de Palma, pero esa primera cuestión fue directamente a Pfeiffer: “Como el padre de una hija, me preocupa la imagen corporal. Como preparación para la película, ¿cuánto pesabas?”.

El público recibió la intervención del moderador con pitos y quejas. “Esta no es la pregunta que os pensáis”, dijo él en su defensa. Y Pfeiffer, lejos de hacer más incómodo el momento, se lanzó directamente a responder, sabedora de que los asistentes estaban con ella: “No lo sé, pero estaba interpretando a una cocainómana, así que aquello era parte del físico del papel, algo que hay que tener en cuenta. Se suponía que la película tenía que ser, qué, un rodaje de tres, cuatro meses. Por supusto, traté de cuadrarlo con tal de que, conforme la película avanzara, yo adelgazara y adelgazara y luciera más demacrada”.

“El problema es que la película se alargó seis meses”, siguió Pfeiffer. “Me estaba muriendo de hambre porque la escena en la que tenía que estar lo más flaca posible, que era al final de la película, la íbamos a rodar a la semana siguiente. Y luego, a la otra semana. Y después, a la siguiente. Tenía a gente del equipo literalmente trayéndome bagels porque estaban preocupados por mí y por lo flaca que me estaba quedando. Creo que sobreviví a base de sopa de tomate y Marlboros”.

El resto de participantes en la mesa redonda, incluido Pacino y otros compañeros, nunca tuvieron que responder preguntas sobre su aspecto físico durante la película pese a que la droga es una constante para todos los implicados, según cuenta Vulture.

Jesse Kornbluth, el moderador que hizo la comentada pregunta, acabó emitiendo un comunicado a IndieWire para explicar su intervención: “Es cierto que un caballero nunca debería preguntar a una mujer sobre su peso, pero esa no fue mi pregunta. Es un comentario sobre la irreflexiva corrección política de nuestro tiempo del que nadie debería sorprenderse si se la preguntaras a Robert De Niro sobre su aumento de peso para su papel en Toro Salvaje. Pero te pitan —no muchos, unos pocos— por preguntarle a Michelle Pfeiffer sobre el bidimensional aspecto físico requerido que se requería de ella para interpretar a una loca cocainómana en Scarface“.

Here’s that appalling Michelle Pfeiffer moment in full. Her ability to gracefully shrug off such blatant condescension is truly amazing, one might even say Oscar-worthy. pic.twitter.com/cmSfVAF2tq

— Matthew Eng (@Eng_Matthew) 20 de abril de 2018