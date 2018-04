Militar es imputado por violencia; según la víctima fue intento de feminicidio

Santa Cruz. El uniformado se presentó en la Fiscalía, hizo uso de su derecho al silencio y fue aprehendido. La denunciante dice que calló porque era amenazada. Su defensa rechaza que solo se indague violencia familiar, pues creen que la intención era matarla

La pareja convivía hace 15 meses. Las agresiones físicas empezaron hace tres meses y las verbales hace seis

“En el momento que me trató de ahorcar, vi la muerte; me tiró contra el piso haciéndome golpear la cabeza y perdí el conocimiento”, narra Karina Ll. A., reviviendo el momento en que su concubino, el militar Pablo M. C., le provocó una herida en la frente que requirió 10 puntos de sutura. La mujer y su defensa aseveran que el sujeto intentó matarla por lo que el hecho debería investigarse como tentativa de feminicidio, sin embargo, la Fiscalía presentó la imputación provisional por el delito de violencia familiar o doméstica.

Hasta el cierre de esta edición, el fiscal Walter Cisneros señaló que se presentaría la imputación por violencia familiar pero que se seguía analizando elementos para una posible ampliación a tentativa de feminicidio.

Mientras tanto, el sindicado, sobre quien ya corría una orden de aprehensión por no haber sido hallado en su lugar de trabajo, la Escuela Comando Antiimperialista en Warnes, donde manifestaron que fue puesto a disposición de la Octava División del Ejército, ayer se presentó a la Fiscalía acompañado por sus abogados y fue aprehendido. Una vez trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde fue sentada la denuncia, el militar se abstuvo de declarar, según manifestó el fiscal Wálter Cisneros.

Jéssica Echeverría, abogada de la afectada, cuestionó que en el examen forense a su defendida solo le hayan dado 14 días de impedimento ya que presentaba una herida expuesta que dejaba ver su cráneo y que dejará una marca permanente en su rostro, además de que sufre de dolores de cabeza, náuseas y podría tener otras secuelas, por lo que debe realizarse estudios neurológicos.

Posición de Fuerzas Armadas

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Yamil Borda Sosa, anunció el inicio de un sumario informativo al militar. “La primera medida administrativa es pedir los informes correspondientes e instaurar un sumario informativo militar a cargo de la Octava División del Ejército; producto del auto final de este sumario se van a tomar las medidas disciplinarias que indica nuestra norma”, dijo Borda.

El inspector general del Ejército, Sergio Orellana, indicó que el militar fue enviado a la Letra “E” de disponibilidad y que el resultado del sumario informativo se conocerá en 10 días.

Perseguida por la violencia

Karina narra que Pablo es entrenador de jiu jitsu (arte marcial) y que las agresiones empezaron con empujones, manotazos en la cara y llegaron al extremo el domingo 22 de abril. “Él se colocó por detrás de Karina, le cruzó un brazo por el cuello y la levantó dejándole los pies colgando (él mide 1,85 m y ella 1,60). Luego, colocó su otra mano en su nuca y la hizo estrellarse contra el suelo. Cuando reaccionó, el sujeto había limpiado el charco de sangre en el piso y la bañó para borrar la sangre”, contó Echeverría.

Karina no imaginó que podía ocurrir eso, mucho menos cuando hace años se separó de su esposo, con quien tiene una niña de dos años, porque este la golpeaba. Una vez separada, Pablo, entró en contacto con ella vía Facebook y cuando él visitó La Paz, empezaron una relación. Posteriormente se fueron a Cochabamba y luego a Santa Cruz.

¿Cuándo y cómo empezaron las agresiones? Ella comenta que viven juntos hace un año y tres meses y que hace medio año empezaron las agresiones verbales, los insultos, para luego pasar a las agresiones físicas desde hace unos tres meses. Incluso, cuando estaban en Cochabamba, él la arrojó a un río cuando estaban discutiendo. “Las agresiones eran constantes; llegó a obtener mi dinero, mis ahorros, me agredía verbalmente, me insultaba combinando con golpes, pero esta vez fue lo más duro”, aseveró la víctima.

Echeverría explicó que, como sucede por lo general en los casos de violencia intrafamiliar, las víctimas callan por temor, pues son amenazadas por sus agresores.

El padre de la afectada, que vive en La Paz y que llegó a Warnes al enterarse de lo que sucedía cuando un amigo le envió el video que se viralizó en las redes sociales, donde se ve a Karina sosteniendo a su niña y mostrando su herida, dijo que no conocían al militar y que no tenían idea de las agresiones y lamenta que luego de haber sufrido agresiones en su matrimonio, en el intento de rehacer su vida haya encontrado malos tratos mucho peores.

“Cuando hablamos por videollamada me dijo que se hizo la herida por evitar que su bebé se caiga. Cuando llegué a verla, me dijo que su concubino estaba a su lado y la amenazaba para que no nos cuente la verdad”, comentó el progenitor de Karina.

Controversia por la denuncia

Karina señala que la Policía intervino en su domicilio y que le indicaron que los dos estaban arrestados por agresión mutua. Una vez en la Felcc, señala que estuvo varias horas allí y que su concubino no le dio su tarjeta bancaria para comprar leche para su hija que quedó al cuidado de su vecina. El mayor Marcelo Yujra, de la Felcc de Warnes, señaló que la mujer no llegó esposada ni entró a ninguna celda, y que se la instó a que siente denuncia, no quiso hacerlo, lo cual quedó plasmado en un acta.

Penas para los delitos

Violencia familiar o doméstica

La Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en su artículo 272 estipula el delito de violencia familiar o doméstica que reza: “Quien agrediere físicamente, sicológicamente a su cónyuge o conviviente, incurrirá en pena de reclusión de dos a cuatro años.

tentativa de feminicidio

El feminicidio tiene una pena de 30 años de prisión y cuando es tentativa la pena se reduce hasta dos tercios de la sanción.

Datos de Violencia en Warnes

Por día la Felcc recibe en promedio dos denuncias y ascienden hasta a tres los fines de semana. Este municipio no cuenta con oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Internada

La víctima fue internada en una clínica la tarde de ayer por fuertes dolores de cabeza.

EL DEBER / Fernando Soria Sejas / Agencias