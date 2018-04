Morales llama a presidentes de Unasur a reflexionar y apostar por la unidad pese a diferencias

Desde las instalaciones del Parlamento de Unasur y la palestra de la XII Cumbre de Presidentas de Parlamentos, el presidente Evo Morales llamó a sus colegas del bloque a reflexionar y fortalecer la unidad a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que los separa para avanzar en la integración y hacer frente a los desafíos actuales.

“Es un derecho tener diferencias de carácter ideológico, político, sin embargo es nuestra obligación respetando nuestras diferencias estar unidos”, planteó en momentos en los que seis países de la Unión Suramericana de Naciones (Unsaur) suspendieron su participación en el bloque a poco de que asumiera Bolivia la Presidencia Pro Témpore.

El viernes 20 se conoció de la decisión tomada por Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Ya el lunes, en medio de un encuentro bilateral en Cuba con el presidente Miguel Díaz-Canel, el mandatario anunció conversaciones con sus colegas para resolver los aspectos que motivaron esa determinación.

Según el canciller Fernando Huanacuni los seis países asumieron esa determinación debido a los temas pendientes que dejó la gestión anterior, a cargo de Argentina y que ahora forma parte de ese grupo que suspendió su participación, entre ellos la designación del Secretario General, cargo que se mantiene acéfalo tras la gestión de Ernesto Samper.

El bloque está formada por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, República Cooperativa de Guyana, Paraguay, Perú, República de Suriname, Uruguay y Venezuela. Huanucuni informó que hay gestiones para una reunión de cancilleres en la segunda quincena de mayo, aunque de lograrse un acuerdo podría ser antes para tratar los temas pendientes.

“Aprovecho esta oportunidad para que los presidentes de gobiernos de Sudamérica hagamos una profunda reflexión para fortalecer la Unión Suramericana de Naciones “, demandó este miércoles Morales desde la sede de las instalaciones del Parlamento Suramericano construido en Cochabamba, centro de Bolivia.

Justamente esas instalaciones albergan un primer evento internacional, la XII Cumbre de Presidentas de Parlamentos que fue inaugurado por Morales. Destacó que desde este bloque puede aportarse a la integración e impulsar desafíos como la ciudadanía suramericana.

En una posición contraria, el canciller chileno, Roberto Ampuero, dijo el lunes que Unasur “no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas” relacionados con la región. Aseguró que le significa a su país un gasto anual de $us 800.000.

