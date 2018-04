Natalia Lafourcade se retira de la música

Conoce el motivo de su decisión.

Hasta la Raíz, Tú sí sabes quererme y Nunca es Suficiente, son algunos de los más recientes éxitos que nos ha regalado Natalia Lafourcade. Claro, podríamos ir más atrás y recordar su primer hit, En el 2000.

Pues preparen su playlist para disfrutar de la música que hasta ahora la mexicana ha lanzado, porque tomó la decisión de ¡retirarse de la música!

El anuncio lo realizó la propia artista a través de su cuenta de Instagram en lo que parecía ser un habitual video para promocionar un concierto. “Quiero invitarlos a que estén con nosotros celebrando la música de Musas y de mi carrera. No pueden faltar porque después de esto me voy a dar unos añitos sabáticos de descanso y no se cuándo voy a regresar”, indicó Natalia para hablar del show que ofrecerá próximamente en Argentina.

Como era de esperarse, los fans enloquecieron ante la noticia y la inundaron con sus dudas, a la cuales se les sumó la incertidumbre de no saber cuando volverán a contar con Lafourcade en los escenarios.

“Quiero agradecerles porque esta mañana mi equipo me informó que estamos casi Sold Out en el Metropólitan porque se están acabando los boletos. Esto va a ser mi despedida, mi cierre de ciclo. Después de esto me voy a dar un espacio grande para disfrutar de la playa, por ejemplo”.

El más reciente trabajo musical de la estrella de 34 años fue lanzado en febrero de este año. Se trata de Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, vol. 2), del cual lanzó dos promocionales: Danza de Gardenias y Alma Mía

Te extrañaremos, Naty.

