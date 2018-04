Obras mal hechas y corrupción, los males que arrastran los alcaldes

Cochabamba dejó de reelegir alcaldes en los últimos años. Esta decisión ha quedado en evidencia, sobre todo, desde que Gonzalo “Chaly” Terceros terminó su gestión en 2010 y entró un candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Castellanos. Para muchos, algunas de las principales razones para optar por un nuevo alcalde son la mala gestión y las denuncias de corrupción.

Entre las obras mal ejecutadas que ha ido dejando cada gestión están los hospitales del niño, norte, sur. También los mercados como el Santa Bárbara y puentes como el Independencia, que colapsó en 2015, aparecen como algunos de los motivos para que los electores se hayan desencantado de sus autoridades.

Desde Manfred Reyes Villa hasta Edwin Castellanos, las exautoridades tienen procesos penales en su contra. El que mayor número tiene es Gonzalo “Chaly” Terceros, con nueve. Mientras, José María Leyes, actual alcalde, ya suma 21 denuncias, 14 fueron rechazadas y siete siguen su curso.

“Estamos huérfanos. No queremos masistas, pero tampoco hay alguien que de verdad quiera trabajar por Cochabamba. La ciudad no mejora, sigue igual o peor. Es triste ver esto como cochabambino. Y la gente que ensucia, que no respeta, tampoco aporta”, manifestó un ciudadano, Rino Justiniano.

Ante esta situación, analistas ven un interés político y económico antes que por hacer gestión. Sin embargo, las consecuencias son para la ciudad.

Los procesos por corrupción continúan sin llegar a una conclusión desde la gestión de Manfred. No obstante, esta exautoridad fue reelecta dos veces antes de dejar el municipio para asumir la Prefectura. Mucha gente aún lo califica como “el mejor alcalde que tuvo Cochabamba”.

“Se tienen cuatro problemas principales que no se superan y siguen creciendo desde gestiones pasadas: comercio minorista, caos en el transporte, agua y basura, y ningún alcalde le da solución o se observa un trabajo intenso en ello”, manifestó el analista político Rolando Tellería.

El exalcalde Gonzalo “Chaly” Terceros administró el municipio desde 2005 hasta 2010. Ahora es procesado por la construcción del hospital del niño, que no se terminó y presenta deficiencias.

“El Concejo no lo dejó gobernar. Además coincide con el inicio del mandato de Morales en la presidencia. No tenía un escenario favorable”, manifestó Tellería.

“Ingresó luego de Reyes Villa, entonces tenía una vara muy alta. Pero, más allá de eso, tampoco hizo mucho. Al contrario, lo que intentó hacer dejó más sin sabores que otra cosa”, manifestó un vecino, Leonardo Rojas.

Entre las obras que dejó inconclusas están: el hospital del niño y el mercado Santa Bárbara, que nunca logró ser utilizado por un proceso penal que se inició en su contra.

En el caso del hospital del niño, se hizo la obra gruesa, pero deficiencias técnicas profundas impidieron que se realice la obra fina. La estructura está abandonada desde 2009 y nadie se quiere hacer cargo de realizar los arreglos necesarios y ponerla en funcionamiento.

A esto se suman denuncias por malversación de fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y para realizar una Cumbre de las Américas. Terceros intentó repostularse, pero no logró hacer frente a sus rivales. Mientras tanto, el puesto de alcaldesa lo ocupó Tatiana Rojas.

“Muchos quieren tener un segundo mandato, pero esto depende de haber hecho una buena gestión. La mayoría sucumben”, dijo Tellería.

Luego de Terceros, entró como alcalde el candidato del MAS Edwin Castellanos. El reconocido músico fue cuestionado sobre sus dotes para la política. Pese a ello, ganó con el 39,5 por ciento de votos, frente a su adversario, Arturo Murillo, que obtuvo el 38.

El exalcalde marcó su gestión con intentos de solucionar el caos vehicular en una de las avenidas más conflictivas de Cochabamba, la 6 de Agosto, con cuatro desniveles.

“Ya con Chaly surge la figura de coparticipación, donde los vecinos dicen qué quieren en su barrio. Se deja la planificación de lado, se pierde el norte de trabajo y se tienen problemas como que se rehace la misma plazuela hasta cuatro veces”, explicó el sociólogo Fernando Salazar. A esto se suma que las obras están mal hechas, indicó.

Castellanos dejó la Alcaldía en diciembre de 2014, con la intención de repostularse. Sin embargo, la exautoridad renunció a su candidaturas. Se dijo que fue por temas personales. Mientras, otras personas indicaron que se debió a su poca popularidad. Ocho meses después, uno de los puentes que inauguró colapsó.

DATOS

Gonzalo Terceros

Gobierno: 2005 – 2010

Obras inconclusas: hospital del niño, mercados Santa Bárbara y Coraca.

Edwin Castellanos

Gobierno: 2010 – 2015

Obras inconclusas: hospitales del norte y sur.

Obras con fallas: puente colapsado, escuela de bellas artes Raúl G. Prada, Unidad Educativa Modelo del Sur.

Obra denunciada: adjudicación de escuela a empresa Puchens, de familiar de concejal Rolando Cáceres.

José María Leyes

Gobierno: 2015-2020

Denuncias: caso mochilas I y II, desayuno escolar 2017 y compra de seguros.

Dificultades: Denuncias contra intendenta Luz Rojas.

LA GENTE SE SIENTE DEFRAUDADA POR ALCALDES

Más de una persona afirma sentirse decepcionada y defraudada por la gestión de los últimos alcaldes de Cochabamba, según un breve sondeo que se realizó en el centro de la ciudad, cuando surgió la primera denuncia por la compra de mochilas.

También coincidieron en aseverar que “Cochabamba no merece que quienes asuman el poder no trabajen por ella”. “Uno vota confiando en que quien asuma lo haga bien. Y se vota esperando que exista un cambio. Si nos gustara una gestión, la reelegiríamos, pero no lo merecen. Sólo entran a llenarse los bolsillos”, manifestó un ciudadano, Richard Soliz.

Otra impresión de las personas consultadas es que las irregularidades en la administración comenzaron con Manfred Reyes Villa. Pero luego se agravó con los otros alcaldes, debido a que los recursos asignados a los municipios también se incrementaron.

“El Bombón” (Manfred) ya robaba, pero por lo menos hacía. Luego, los que entraron robaron más, porque comenzó la bonanza económica, pero lastimosamente dejaron de hacer. Se olvidaron que deben entrar a hacer gestión”, indicó una vecina, Reina Gómez. De igual modo, entre las impresiones están las que señalan que quienes ingresan al poder deben tener un mínimo de formación.

OPINIÓN

Rolando Tellería. Analista político

“El 90 % de los políticos no hace su labor para servir”

Según una encuesta que realizamos con los estudiantes de la universidad, el 90 por ciento de los políticos no lo hacen para servir. Sin embargo, muchos quieren tener un segundo mandato. Esto depende de que hagan una buena gestión, pero la mayoría sucumbe.

Existen tres grande problemas estructurales que necesitan estar en la agenda de los políticos: comercio, gestión de la basura, transporte y agua. Con esa visión se debe hacer el trabajo.

Si bien incide la formación política, pero no es trascendental. Lo importante que debe hacer un alcalde es formar un equipo de alto nivel técnico. Rodearse de personas de confianza que conozcan el trabajo municipal que se debe hacer.