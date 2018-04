Oriente P. a prueba contra Bolívar

La Paz. Será el partido de preparación para enfrentar a The Strongest.

Oriente Petrolero tuvo clara la idea de que para ganar en La Paz hay que estar antes y aclimatarse, eso se pondrá a prueba en esta jornada cuando los refineros enfrenten a Bolívar desde las 15:00 en Tembladerani, en el cierre de la primera ronda del torneo Apertura. El partido servirá como preparación antes de medirse en las instancias finales contra The Strongest. Los celestes paceños llegan golpeados luego de la dura derrota ante Atlético Nacional (4-1) en la Copa Libertadores.

Priorizan el cotejo ante la academia. “El primer partido que se nos presenta es Bolívar, ese es el objetivo inmediato, iremos con cuidado, hay que ir paso a paso, después de jugar el domingo ya nos concentraremos en The Strongest, todos los equipos entrenan con una ilusión al igual que el resto del equipo”, aseveró Maximiliano Freitas, jugador refinero.

Aunque la idea del técnico Néstor Clausen es llegar en mejores condiciones al partido contra el “tigre” es probable que dé descanso a sus mejores jugadores. “Tenemos que estar listos para lo que nos corresponde jugar. El técnico tiene un plan de trabajo, lo que nosotros debemos hacer es estar concentrados y enfocados para lo que se viene y la concentración es importante”, comentó el defensor Luis Haquín.

Sin tres de sus figuras. Bolívar no solo fue y perdió puntos en Colombia, también perdió a jugadores importantes, tal es el caso de William Ferreira, Marcos Riquelme y Mauricio Prieto, quienes serán baja ante los verdolagas por dolencias musculares y acumulación de tarjetas amarillas. El uruguayo Ferreira está golpeado y se resintió del muslo de la pierna derecha por lo que no entrenó a la par de sus compañeros, no obstante, aprovechó en dar declaraciones sobre la importancia del cotejo. “Sabemos que estamos con una deuda pendiente con la hinchada, ante Oriente queremos sacarnos la espinita de los malos resultados, debemos reponernos de manera rápida y dar la vuelta a la página lo más antes posible”, aseveró Ferreira.

En el caso de Riquelme y Prieto, ambos tienen cinco tarjetas amarillas y por ende quedaron al margen del encuentro.

19 Puntos

Pudo acumular Oriente en la primera ronda del Apertura.

