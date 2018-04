Poder, dinero y discreción. ¿Quiénes son las grandes fortunas latinoamericanas?

Son constructores, inversores, controlan medios de comunicación… Aquí, algunos de los millonarios latinoamericanos que han desembarcado en España.

Carlos Slim, México, el latino más rico

Es el gran magnate de las telecomunicaciones en México (Telmex) y uno de los grandes amigos de Felipe González. En los últimos años, este ingeniero ha empezado a invertir en España hasta controlar la constructora FCC, Cementos Portland y la inmobiliaria Realia. Carlos Slim (76 años), el hombre más rico de América Latina según la lista Forbes, no necesita chófer y sigue haciendo sus cuentas como siempre: con ayuda de un lápiz, papel y calculadora. Admirador de Gengis Khan y amigo de Sofía Loren, se casó con Soumaya Domit (1967-1999), con la que tuvo seis hijos.

Juan Antonio Pérez Simón, México/España, inversor y coleccionista

D esde que en 1976 se asociara con Carlos Slim en el Grupo Carso, este asturiano, que llegó a México junto a su familia a los siete años, pasó de ser un joven con pocos recursos a convertirse en uno de los hombres de negocios y coleccionistas de arte más importantes de América Latina. Él y su socio se coordinan para no pujar nunca por la misma obra. Poco después de separarse de la madre de sus dos hijos, Josefina Carrera, este especialista del mundo bursátil empezó una relación con Silvia Gómez-Cuétara, heredera del imperio de las galletas que llevan su nombre y conocida por ser la viuda de Luis García Cereceda, el promotor inmobiliario de La Finca.

Jorge Paulo Lemann, Brasil/Suiza, el rey del ‘fast-food’

A bandonó el tenis profesional (fue cinco veces campeón de Brasil, jugó la Copa Davis y Wimbledon) y creó su primer banco, que tiempo después vendió a Credit Suisse. Junto a sus socios, este financiero suizo-brasileño (76 años) ha comprado grandes marcas de alimentación como Heinz, Kraft o Burger King con una obsesión: reducir costes. En España, comercializa algunas de sus marcas a través de Campofrío.

Hugo Sigman, Argentina, magnate farmacéutico

N ada más licenciarse en Medicina, Hugo Sigman cambió Buenos Aires por Barcelona para trabajar en el Clínico de la ciudad condal. Animado por su suegro (Roberto Gold) se adentró rápidamente en el negocio de la industria farmacéutica y biotecnológica. Junto a su mujer Silvia Gold —doctora en bioquímica— fundó el Grupo Insud, con presencia hoy en Argentina, España, Estados Unidos, China e Italia. En los años ochenta, Sigman regresó con su familia a Argentina. El conglomerado empresarial de este psiquiatra también se ha extendido hacia los sectores agroforestal y cultural. Es dueño, junto a Oscar Kramer, de la productora K&S Films, con películas como Kamchatka, El perro o Relatos salvajes.

Salomón Cohen, Venezuela/Israel, constructor

Nació en Jerusalén, pero su familia (de origen sefardí) emigró a Caracas cuando él tenía tres años. Con esfuerzo, sus padres lograron pagarle la licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Central de Venezuela. Durante los primeros años recurrió al pluriempleo para poder llegar a fin de mes y sacar adelante a los seis hijos que tuvo con la economista Esther Kohn de Cohen. Tienen 24 nietos y 13 biznietos. En 1958, Salomón Cohen dejó de trabajar para otros y fundó la Constructora Sambil, exportadora de un modelo de centros comerciales y hoteles fuera de Venezuela. En 2012, adquirió en España el centro comercial Avenida M-40, que había cerrado dos años antes por la crisis. Este centro comercial que ahora se llama Sambil Outlet Madrid, acaba de celebrar su primer aniversario.

Salomon Cohen ahora ha entrado en el negocio inmobiliario residencial y está trabajando en una promoción de viviendas de lujo en el barrio de Salamanca, concretamente en la calle Ramón de la Cruz.

Gustavo cisneros, Venezuela, productor de televisión

C on dos billones de dólares de patrimonio según Forbes, Gustavo Cisneros (71 años) es el hombre más acaudalado de Venezuela. Las empresas que conforman el Grupo Cisneros operan en más de 50 países de América, Europa y Asia, especialmente en el campo de las cadenas de televisión, la producción de contenidos digitales y los culebrones. Adquirió la extinta Galerías Preciados en 1984 por 750 millones de pesetas y la revendió a los cuatro años por 30.600 millones. En 2010, The New York Times consideró que él y su mujer Patricia Phelps, con quien tiene 4 hijos, eran la pareja más influyente de Latinoamérica. Apoyó el primer periodo de Hugo Chávez, de quien luego se alejó. Este amigo de George Bush y Felipe González, reside en República Dominicana y tiene pasaporte español.

Alfredo Coto, Argentina, supermercados

E l dueño de las principales cadenas de supermercados argentinas. Hijo de un carnicero gallego, Coto, de 75 años, aprendió el oficio de su padre. Primero tuvo una carnicería, luego una cadena de carnicerías, después una cadena de supermercados y llegó a tener más de 120 hipermercados en su país natal. Recientemente, y después de haber pagado 125 millones de dólares por 1,2 hectáreas en el exclusivo Biscayne Boulevard de Miami, adquirió una de las sedes del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) en Madrid, por unos 20 millones de euros.

Moisés El-Mann Arazi, México, constructor

E l-Mann Arazi (46 años), el magnate del ladrillo mexicano, desarrolla complejos turísticos y centros comerciales junto a sus hermanos Andre y Max. Es un hombre importante dentro de la comunidad judía mexicana. En 2013 llegó a España como uno de los inversores que adquirieron la red de oficinas del Banco Sabadell por 290 millones de euros. Es socio principal de Fibra Uno, el primer fondo de inversión inmobiliaria cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Juan Carlos Escotet, Venezuela, el banquero filántropo

E conomista venezolano de madre asturiana y padre leonés. Juan Carlos Escotet (56 años) empezó en los años setenta como mensajero del Banco Unión, en Venezuela, del que años después se convertiría en socio. Este emprendedor es el fundador de Banesco Organización Financiera y presidente de Banesco Internacional con presencia en Venezuela, España, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Suiza, Alemania, Portugal, Reino Unido y Francia. Se casó muy joven con su novia de la universidad, María Isabel, y tiene cuatro hijos. Todos trabajan con él en diferentes países. Este madridista es corredor, ávido lector de narrativa y poesía latinoamericana, coleccionista de arte y reconocido filántropo. En 2006 instaló en España la sede del holding Banesco y en 2012 adquirió el Banco Etcheverría, la entidad más antigua de España, que utilizó como base de operaciones para comprar, en 2013, Novagalicia, la fusión nacionalizada de las cajas gallegas a la que denominó posteriormente Abanca.

Lorenzo Mendoza, Venezuela, alimentación

A migo personal del rey Felipe VI y heredero de un vasto imperio, Lorenzo Mendoza, de 50 años, ha sido catalogado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos de Venezuela con un patrimonio que asciende a 1,5 billones de dólares. Ingeniero industrial por la Universidad de Fordham (Nueva York), se casó con su prima María Alexandra Pulido. Mendoza comenzó desde abajo, cargando sacos de harina en Empresas Polar. Esta compañía trasnacional que dirige, y ha heredado de su familia, se centra en el sector de alimentación, bebidas alcohólicas y gaseosas de consumo masivo. Polar genera cerca de 31.600 empleos directos y es reconocida por su vasta labor social. En España ha firmado una alianza con Pascual a través de la compañía Pascual Andina y ha creado el yogur de bajo coste MiGurt.

Los más discretos

Eduardo y juan Fernando Belmont Anderson (PERÚ) ❱❱ Ambos controlan el imperio del sector de la belleza en Perú. Eduardo (70 años), uno de los hombres más ricos de su país, dirige la compañía Belcorp desde que en 1988 él y su hermano Juan Fernando (72 años) decidieran separar sus caminos y competir por el mismo mercado. Desde aquella ruptura, el mayor de los hermanos dirige un imperio cosmético (Yanbal), y ha desembarcado en España.

Eduardo y Mirtha Añaños (Perú) ❱❱ A finales de los ochenta, esta pareja de Ayacucho hipotecó su vivienda y reunió 30.000 dólares para fundar una fábrica de bebidas gaseosas en el patio de su casa. El fin era proveer al territorio peruano, azotado por la guerrilla, donde no llegaban los camiones de distribución. Hoy, Ajegroup, la empresa que dirigen los Añaños con sus cinco hijos, tiene 22 fábricas, 20.000 colaboradores y 120 centros de distribución propios. Desde 2003 tiene su sede en España, está presente en cuatro continentes y ha sido patrocinador del Barça.

David Martínez Guzmán (MéXICO) ❱❱ Este ingeniero multimillonario que vive entre Nueva York y Londres es famoso por su discreción. No habla con la prensa “bajo ninguna circunstancia” y los periódicos en su país lo llaman “el misterioso señor Martínez”. Se formó con los Legionarios de Cristo y estuvo a punto de ordenarse sacerdote. Su fondo Fintech compró el 4,5% del Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo, y en 2013 adquirió el 5% del Banco Sabadell donde, además, es parte de su consejo de administración. Tiene 59 años.

Antonio Del Valle (ASTUR-MEXICANO) ❱❱ Su familia, de origen asturiano, es la séptima más rica de México, con un patrimonio de 3,1 billones de dólares según la revista Forbes. A través del Grupo Kaluz controla Mexichem, líder mundial en tuberías de plástico y de la industria química y petroquímica, y Elementia, una corporación industrial dedicada a la construcción. Es presidente del grupo financiero BX+ que, en 2013 por un intercambio de acciones, se convirtió en el mayor accionista del Banco Popular de España con una inversión de 450 millones de euros.

