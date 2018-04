Policía captura atracador fuera de su horario de servicio

Una cámara de seguridad registró el momento de la persecución policial ocurrida anoche donde se puede ver al malhechor subir a una vagoneta y escapar.

Un un funcionario de la Policía de DIPROVE realizó la noche de este miércoles una labor destacada al realizar una persecución y captura de uno de dos atracadores que habían asaltado en el barrio Curupau, zona radial 19. El antisocial fue identificado como José Darío Egues Campos, de aproximadamente 29 años, reportó Red Uno Bolivia.

El policía de nombre Serapio Arancibia no estaba en horario de servicio y se aprestaba a cenar con su familia, pero eso no le impidió acudir al grito de auxilio de un ciudadano que había sido atracado cerca del lugar donde se encontraba, por lo que no dudó en tomar su vehículo y perseguir a los dos antisociales y alcanzarlos a nueve cuadras del hecho, donde desafortunadamente uno de ellos logró escapar.

El director de la unidad de DIPROVE Eduardo Vargas, resaltó el trabajo del Policía Serapio Arancibia que fue más allá de sus funciones oficiales y acudió a la necesidad de brindar seguridad a un ciudadano, pese a que no estaba en horario de servicio y estaba con su familia. Señala que los policías están prestos para colaborar los 365 días del año.}

Fuente: Unitel