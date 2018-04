Propiedad privada en riesgo: Emergencia de empresarios por nuevas medidas laborales de Evo

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró en emergencia contra tres medidas: la Ley de Empresas Sociales, el incremento salarial y el doble aguinaldo, más la presión tributaria.

A través de una conferencia de prensa, efectuada ayer en esta ciudad, el titular de los empresarios privados de Bolivia, Ronald Nostas, anunció estado de emergencia del sector ante “las tendencias deliberadas del Gobierno para afectar la propiedad privada, los emprendimientos productivos y la generación de empleos dignos”, dijo.

“La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ingresará en un proceso profundo de reflexión sobre nuestro relacionamiento con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta que no estamos presentes ni en sus prioridades ni en sus decisiones”, argumentó.

Justificó tal situación, por el incremento salarial de 5,5% al salario básico y 3% al mínimo nacional, acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), la noche del miércoles.

Esta determinación le significa al sector privado un gasto de 680,6 millones de dólares. También consideró la inconsulta posible erogación para el doble aguinaldo, así como el bono de antigüedad.

Otro motivo de sus preocupaciones es la futura implementación de la ley de Empresas Sociales, de la cual se asegura que es una virtual confiscación de la propiedad privada, que incluso pone en riesgo la vivienda de pequeños empresarios que operan desde sus hogares.

“Toda medida asumida por el Gobierno debería considerar tres variables: la estabilidad del empleo, la generación de nuevas fuentes de trabajo y el desempleo”, advirtió el directivo empresarial.

También la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó su disconformidad con el acuerdo alcanzado entre la COB y el Gobierno Nacional.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió que el proyecto de ley de Creación de Empresas Sociales, que se debate en la Asamblea Legislativa, alentará el sabotaje y la ineficiencia de los trabajadores de unidades productivas y servicios con la finalidad de apropiarse de las empresas privadas.

Empresarios, industriales y microempresarios se declararon en emergencia por el incremento salarial y el pago del doble aguinaldo acordado por el Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB).

Además rechazan otras medidas gubernamentales.

El ajuste al haber básico será de 5,5% y al salario mínimo nacional 3%, con lo cual este subirá de 2.000 a 2.060 bolivianos.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró en estado de emergencia contra tres medidas: la Ley de Empresas Sociales, incremento salarial y el doble aguinaldo, presión tributaria y decidió reconsiderar su relacionamiento con el Gobierno.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, al leer la postura del sector privado consideró “la existencia de tendencias deliberadas, para afectar la propiedad privada, los emprendimientos productivos y la generación de empleo digno”.

Según la CEPB, esta tendencia se expresa en algunas medidas como “la determinación arbitraria de incrementos salariales irracionales, la promesa de pago del segundo aguinaldo sin tener las condiciones para su efectivización y sobre todo la Ley de Empresas Sociales”.

Mencionó además, la persecución tributaria, la sobrerregulación ejercida sobre los emprendimientos, el desbalance en la regulación laboral, la competencia desleal desde el Estado, el fomento a la informalidad y la permisividad frente al contrabando.

Frente a esto, la entidad convocó a todas las organizaciones de empresarios y emprendedores a asumir “una actitud militante contra todas estas medidas”, en especial contra la Ley de Empresas Sociales, aprobada por el Senado la noche del miércoles.

Para los empresarios esta norma “es el más grave atentado contra la propiedad privada en el país porque fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores y deja a las empresas en indefensión frente a toma de unidades productivas”.

Sobre el salario, la CEPB, que aglutina a 18 cámaras nacionales y ocho federaciones departamentales de Bolivia, advirtió que el Gobierno y la COB han decidido, nuevamente, incrementos excesivos que provocarán la destrucción del empleo formal en el país. “No nos oponemos a incrementos salariales a nuestros trabajadores, pero estos deben ser razonables, sustentables y sostenibles en el tiempo”, precisó Nostas.

Según el empresario, el incremento de 5,5% al haber básico le representa al sector privado 268,5 millones de dólares y el 3% al salario mínimo nacional 4,5 millones de dólares y si se paga el doble aguinaldo 406,6 millones de dólares. “Todo eso tiene incidencia en el bono de antigüedad que significa 1,1 millones de dólares más y si agregamos el subsidio prenatal son 177,5 millones de dólares.

Haciendo un total de 680,7 millones de dólares”, remarcó Nostas.

Nestor Conde, de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype de El Alto), señaló que el sector se encuentra en emergencia y ha convocado a un ampliado nacional el lunes en Cochabamba. “No descartamos medidas como cerrar nuestro NIT”, advirtió.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, aseguró que de acuerdo con las proyecciones de los asesores de la entidad, el crecimiento económico no alcanzará un 4,5% y será insuficiente para el doble aguinaldo.

Calificó el acuerdo del Gobierno con la COB como político y fuera de la realidad económica y advirtió que provocará un incremento del déficit fiscal, desempleo y una caída de la inversión privada en el país.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, sostuvo que la mayor preocupación radica en el segundo aguinaldo que representa el 8,33% de la planilla anual y sólo beneficia a un grupo reducido de trabajadores del sector formal, quedando al margen del mismo más del 80%.

Jorge Arias, presidente de la Cainco, advirtió que hay un descenso del consumo de servicios básicos, de los restaurantes. “La economía se está contrayendo, hay déficit fiscal y comercial y debemos cuidarla”, manifestó.

Ajuste salarial será lineal, según Guillén

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que el aumento salarial acordado con la Central Obrera Boliviana (COB) de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional, no se aplicará de forma inversamente proporcional como en anteriores años, más bien será lineal.

Según Guillén, la aplicación de esa variable en anteriores años cerró la brecha de sueldos entre profesionales especializados y técnicos. “Lo que se buscará ahora, con un aumento lineal, es reconocer la formación académica de las personas”, dijo a ABI.

También confirmó que se congelará el subsidio familiar que se mantendrá este año en 2.000 bolivianos.

El experto en temas laborales Rodolfo Eróstegui afirmó que esto le significa a la empresa privada un ahorro de 60 bolivianos mensuales y que se efectiviza durante 16 meses. “Son 60 bolivianos en productos para el empleador que no percibirá, un monto que no influye mucho. Además no es el Gobierno el que paga, sino el empresario”, precisó.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, justificó el aumento salarial y el doble aguinaldo porque “dinamizará” la economía, los servicios y el comercio,

En su discurso el presidente Morales afirmó que este año sí se pagará el segundo aguinaldo. Por ello lo que el empleador pagará será un incremento de 13,8% mensual (5,5% al haber básico + 8,3% de segundo aguinaldo), y el salario mínimo crecerá en 11,3% (3% de ajuste al mínimo + 8,3% de segundo aguinaldo).

Esta nueva situación alegra mucho a los trabajadores, recibirán más salario y podrán comprar más cosas. Hay tristeza y preocupación entre los empleadores que tendrán que resignar planes de inversión o crecimiento. Por ejemplo, tendrán que considerar el bono de antigüedad que deberá ser calculado sobre 6.180 bolivianos. Un trabajador con una antigüedad de dos años recibirá su salario básico incrementado en 309 bolivianos, pero si tiene 20 años trabajando en la misma empresa recibirá 2.595 bolivianos más.

En una pequeña empresa, donde generalmente pagan el salario mínimo, si hay trabajadores con más de dos años de antigüedad en la práctica pagarán 2.369 bolivianos mes, que corresponde a (2.060 de salario mínimo + 309 de bono de antigüedad). Estos incrementos están provocando una mayor inestabilidad laboral, pues a ningún empleador le convendrá mantener a trabajadores por más de dos años.