Reservas Internacionales de Bolivia descendieron a razón de $us 5 millones al día

En el primer trimestre del presente año. En el período hubo menores depósitos del público, mientras creció imparable el déficit comercial.

Reservas del BCB descendieron a razón de $us 5 millones al día

El Diario / La Paz

A marzo de 2018, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central cayeron a $us 9.805 millones, cuando a diciembre de 2017 se situaron en $us 10.261 millones, esto es porque las RIN descendieron a un ritmo de $us 5 millones por día, entre fines de diciem­bre de 2017 y marzo de 2018.

El informe Monitor Macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) reveló también que, el déficit comercial (a febrero de 2018) llegó a $us 157 millones de dólares, situándose las exportaciones en $us 1.330 millones y las importa­ciones en $us 1.487 millones.

Al concluir marzo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce) estimó que el déficit comercial siguió acrecentándose hasta alcanzar $us 1.302 millones.

El reporte de la CNI evaluó que el déficit comercial repercute negativamente en el valor de las reservas del instituto emisor. Así, explicó que a mayor déficit comercial mayor caída de las RIN. Las reservas son medios de pago para adquirir bienes y servicios en el mercado internacional.

INFLACIÓN

Al mismo mes, los signos de la economía evidenciaron estabilidad de pre­cios y estancamiento de los depósitos en el sistema financiero.

A marzo pasado, la inflación acumulada llegó a 0,5% superior en 0,02 puntos porcentuales a la inflación de similar periodo de 2017, indicador que señala la actual estabilidad de precios en la economía nacional.

En este contexto, por octavo año consecutivo, se mantiene fijo el tipo de cambio en Bs 6,96 por dólar estadounidense. La baja tasa de inflación es señal del estanca­miento de la demanda de bienes y servicios, dijo el documento de la entidad privada.

DEPÓSITOS

En cuanto a los depósitos en el sistema financiero, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 descendieron $us 46 millones, es decir, de $us 24.803 mi­llones a fines de diciembre de 2017 a $us 24.757 a marzo de 2018.

El es­tancamiento en el ritmo de depósitos en el sistema financiero es otra señal de que los ingresos en la economía no son lo suficientemente altos como para destinar una parte de los mismos al ahorro (depósitos), como aconteció en años recientes.