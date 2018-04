Samuel Doria Medina: “El Gobierno electoraliza la política salarial del país”

El empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, habló con Los Tiempos sobre las medidas económicas que aprobó el Gobierno en relación al incremento salarial, el segundo aguinaldo y la nueva Ley de Empresas Sociales. Calificó como demagogas y “ sin sentido” estas medidas del Ejecutivo.



¿Usted coincide con la posición de los empresarios de rechazar el incremento salarial, el doble aguinaldo y la Ley de Empresas Sociales?

Han definido un incremento salarial de 5 y medio; y de 3 al básico, lo cual desde el punto de vista técnico es un absurdo, es un error, porque, imagínese, alguien que gana un salario básico de 2.000 bolivianos va a recibir 3 por ciento, es decir 60 bolivianos al mes, 2 bolivianos por día. Alguien que gana 2.001 va a recibir 5 y medio, es decir el doble. Es una discriminación hacia abajo.

En Bolivia hay unas mil empresas grandes y medianas que tienen gente, incrementan su productividad y que son capaces de pagar el segundo aguinaldo, pero esas mil empresas generan seguramente el 5 o 6 por ciento del empleo en el país y las pequeñas unidades productivas que generan la mayor parte del empleo van a ser perjudicadas, entonces realmente yo no entiendo cuál es la lógica de la política salarial del Gobierno este año.

Además, dijeron que cuando el crecimiento sea más del 4 y medio habrá segundo aguinaldo; no cumplen eso y ya anuncian, electoralizan la política salarial, eso preocupa a las empresas. Ya han anunciado que no van a pagar.

¿Qué le parece la nueva ley?

El Gobierno recurre a cosas demagógicas, sin sentido. Por un lado, los empresarios tienen razón, es un incentivo a que las empresas vayan mal, si una empresa está debatiéndose entre la vida y la muerte, los trabajadores van a decir “le daremos un empujoncito para que sea nuestra”. Ni siquiera es así, porque además la ley es tan absurda que dice “los trabajadores de una empresa en quiebra se pueden quedar con los activos”.

Están engañando a los trabajadores, hacerles creer que con esta ley de la empresa social van a tener activos es falso; y segundo, es una mala señal de inseguridad jurídica, no puede ser que digan está mal las empresas, (entonces) los activos con los trabajadores y los pasivos con los empresarios, es una mala señal.

Espero que los empresarios se pongan firmes… ya les han metido los dedos a la boca por 12 años, todos los años dicen “sí, vamos a ver el incremento salarial con las tres partes” que es lo lógico: el capital, el trabajo, el Gobierno; pero todos los años definen sin que estén los empresarios y los empresarios se aguantan. Ojalá que este año no sigan dejándose meter los dedos a la boca

¿Usted coincide en que el incremento salarial ha sido una decisión política con miras tal vez a poder captar más votos?

Sí, pero uno puede hacer políticas inteligentes, pero esto me parece una política absurda, demagoga, peligrosa. He visto algunas encuestas que dicen que la gente se da cuenta de que el segundo aguinaldo es arma de doble filo, como lo ha dicho el doctor Juan Antonio Morales, porque va a aumentar la importación, va a aumentar el déficit que tenemos en el país, no va a resolver la falta de actividad económica, entonces no es un medida positiva.

MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA

En relación a la Ley de Empresas Sociales que se prevé su promulgación para el 1 de mayo, Samuel Doria Medina señala que representa otra señal de inseguridad.

“Con esta nueva ley, si alguien se enferma y se va del país, vuelve y ya no tiene empresa. No se ha previsto adecuadamente”, señaló.

“Es una ley que no tiene ni pies ni cabeza, es una mala señal y así comenzaron en Venezuela con una serie de cosas demagógicas sin sentido, no digo que estamos como Venezuela, pero en ese camino”, dijo Doria Medina.