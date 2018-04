Shakira y Maluma revelan todo lo que hay detrás de sus candentes canciones

No hay canciones más sexys que las que este par hacen en colaboración.

Maluma y Shakira lo contaron todo a la edición Latina de Billboard 2018, desde las letras de sus canciones hasta sus estatus como símbolos sexuales.

Juntos han roto récords con Chantaje y Trap, y ahora las estrellas colombianas explican cómo comenzó todo:

“Cuando me reúno con un productor en el estudio, es como una cita a ciegas. Pero [con Maluma] hubo química absoluta. Cuando empezó a fluir la energía, nunca se detuvo”, explicó Shakira.

La madre de dos discutió los límites que ha encontrado como artista latina.

“El camino al éxito ha sido más largo, complejo, con más obstáculos que si hubiese nacido en Florida o Nueva York. Haber nacido en Barranquilla y comenzar una carrera en un momento en que la escena de música pop era inexistente en Colombia… Cuando comencé con mis baladas y canciones de rock, fue un ambiente hostil”, explicó. “En ese entonces no había redes sociales. Al principio, tenía que viajar por toda Latinoamérica para que mi música se hiciera conocida, de estación de radio en estación de radio. A veces en un mismo día íbamos a tres países”.

Maluma, quien acaba de anunciar este viernes el lanzamiento de su primera canción en inglés Hands on Me, explica el más reciente auge de la música latina:

“Como artistas, si se abre una puerta, es nuestro trabajo asegurarnos de que se mantenga abierta. Una de las experiencias más hermosas que tuve fue el año pasado en Israel, donde hice una presentación frente a 17 mil personas”, dijo el cantante de 24 años. “No podía creerlo. Lo mejor está por venir, ser parte de este movimiento es una oportunidad y un honor. ¿Qué puede ser mejor para nosotros que cantar en español a donde vayamos?”.

La estrella también se abrió sobre las polémicas letras de muchas de sus canciones, entre ellas Trap con Shakira.

“Digo lo que pienso porque así soy. No me gusta hacer música pensando en qué va a funcionar ese momento en la radio. No me gusta lidiar con tabúes. A nivel cultural, la música latina no se ha desarrollado como la música estadounidense. Si escuchas la radio en los Estados Unidos, las canciones más populares tratan de todo tipo de cosas sucias. [Mi canción] Felices los 4 ni se les acerca”, dice. “En Latinoamérica, ver a un artista que no hace trap o música underground, sino cosas como 4 Babys es un shock cultural. Pero también les abrió las puertas a otros artistas [latinos] para seguir adelante”.

Shaki habló francamente sobre qué significa ser un símbolo sexual y cómo algunos días simplemente no lo siente:

“No me siento como un símbolo sexual. Es posible que mucha gente me vea como símbolo sexual y otras no. Otros me ven como una persona que les ha hecho compañía a lo largo de su vida a través de la música, alguien que les cae bien. Algunos días me digo: ‘Wow, soy muy sexy’. Pero tengo muchos días de pantalones deportivos y moño”, dice. “Supongo que todas las mujeres tienen un lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales, somos sexo… todas las mujeres tienen ese equilibro a cualquier edad”.

Fuente: eonline.com