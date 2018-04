Sport Boys: Romero dice que consultaron con el veedor para realizar cambio

El presidente de Sport Boys aseguró que su club presentará el descargo, si lo requieren, sobre la supuesta mala alineación en la derrota ante The Strongest.

Diego Nina

Después de perder ante The Strongest (3-0), Sport Boys quedó con las mínimas posibilidades de avanzar a los Play Offs de Apertura, pero las esperanzas se pueden terminar si es que le quitan los tres puntos que aún tiene que disputar por un posible mala alineación. El equipo warneño jugó por 15 minutos solo a seis jugadores nacionales, cuando el reglamento del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) establece que deben ser siete.

El presidente de Sport Boys, Carlos Romero, dijo a DIEZ que su cuerpo técnico consultó con el veedor del partido, Juan José Barriga, para realizar la variante. “Hicieron una lectura de la normativa y coincidieron en que no había ningún problema con el cambio”, declaró el titular del Toro warneño.

“Vamos a continuar con el proceso de César Vigevani, ya que es una persona inteligente está pagando el derecho de piso, de no conocer bien el fútbol boliviano, pero merece respaldo”, enfatizó Romero, un día después de que se genere la controversia sobre el supuesto error del director técnico argentino. Si es que otra institución impugna el partido, presentarán los descargos correspondientes.

Reglamento del Estatuto de la FBF

Artículo 125. Número mínimo de jugadores de origen

En un partido de fútbol profesional o aficionado deberán actuar necesariamente como mínimo siete (7) jugadores bolivianos de origen. En todo caso en el terreno de juego no podrán actuar más de cuatro (4) extranjeros o naturalizado al mismo tiempo.

La exigencia de contar con siete (07) bolivianos de origen no se aplicará en los casos de expulsión, lesiones o en el ingreso de equipos incompletos.

El club que infrinja esta disposición perderá los tres puntos en disputa que beneficiaran al contendiente si hubiera ganado el partido. En caso de empate, perderá el punto ganado y se le restará los otros dos puntos de los ganados o por ganar y el impugnador será declarado ganador y se le adjudicará los tres puntos en disputa; si hubiere perdido el partido, se le restarán tres puntos de los ganados o por ganar que no beneficiaran a nadie.

Siguen en la lucha

Para Romero, la posibilidad de pelear un cupo a la Copa Sudamericana, como Bolivia 4, con los equipos que no avancen de ronda es importante al tratarse de la clasificación a un torneo internacional. “La campaña del equipo es irregular, pero tenemos individualidades de relevancia, jugadores de mucha experiencia, sin embargo esperábamos más, pero todavía nos jugamos cosas, no estamos del todo afuera. Si no avanzamos a los Play Offs disputaremos el hexagonal con la misma convicción y ambición porque se juega un premio internacional”, concluyó Romero.

Fuente: diez.bo