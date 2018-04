‘Techo de paja’ está quebrado y busca libertad condicional, dice su abogado

Vino a Bolivia amparado por un convenio internacional

“Está totalmente quebrado, delicado de salud por los 27 años de cárcel y vino a Bolivia acogiéndose a un convenio internacional que le otorgó libertad para ser trasladado al país”. Así describió Fernando Mealla, abogado de Jorge Roca Suárez, más conocido como “techo de paja” condenado por narcotráfico en California-EEUU a 35 años y 5 meses de privación de libertad.

Mientras conversa con Erbol, revisa los alcances de la resolución de un juez de Estados Unidos que autorizó la transferencia a Bolivia que fue solicitada por “techo de paja”, para ser traído directamente a la cárcel de San Pedro, donde actualmente está detenido en la sección La Posta en la ciudad de La Paz.

Cuenta que Roca Suárez tiene más de 65 años y se encuentra bastante deteriorado al haber sido sometido 27 años a trabajos forzosos. “Tenía que trabajar ocho horas de manera obligatoria, porque la cárcel no es como en Bolivia, donde uno sale al patio a tomar sol”, relató.

“Él vino por el amor a sus hijos, porque estuvo hace años separado; ni él pudo venir a ver a sus hijos ni sus hijos pudieron viajar allá”, afirma Mealla al dar cuenta que Roca Suárez aprovechó su tiempo en la cárcel de Estados Unidos para obtener la profesión de abogado.

Fernando Mealla, abogado de Jorge Roca Suárez. Foto/Erbol

ESTRATEGIA DE LIBERTAD

Dijo que por ahora buscan documentación que les permita asumir defensa para que en cumplimiento del mismo convenio internacional, pueda conseguir su libertad con cualquiera de los beneficios que otorga el país receptor, en este caso Bolivia.

Mealla habla de la conversión de penas y si en Bolivia estuviera condenado por el delito de narcotráfico la máxima sanción es de 25 años, pero él ya estuvo 27 años preso, indicó.

Además la ley boliviana otorga también la libertad condicional cumpliendo las dos terceras partes de la condena que su cliente – según dijo – también lo tiene cubierto, así como reúne requisitos para ingresar al sistema de redención de penas y solicitar su libertad condicional.

Consultado sobre los procesos anunciados por la Fiscalía de Santa Cruz, dijo que los mismos “no tienen ni pies ni cabeza, porque el convenio internacional que facilitó el traslado, dice que no podrá abrirse otro proceso por el cual fue condenado en otro país.

En torno a un posible juicio por enriquecimiento ilícito, considera que sería un invento de quienes lo acusan; primero, porque hace 27 años esa figura no existía en el ordenamiento jurídico y, segundo, porque no existe posibilidad de cometer el delito estando en un penal americano, donde no se puede hacer trabajos particulares.

Aclaró además que si existieran procesos, estos podrían ser en base a la documentación que mandaron de Estados Unidos, donde ya fueron utilizados para imponer la sentencia que fue purgada, además que el cumplimiento de la pena es de manera concurrente.

El abogado defensor por ahora está empeñado en la estrategia de la libertad y luego ver sus bienes que habrían sido confiscados y la situación legal de los mismos.

Roca Suárez fue uno de los mayores narcotraficantes en la década del 1980 y era considerado parte de una vasta red de distribución de cocaína junto a su tío Roberto Suárez Gómez, más conocido como el “rey de la cocaína”.

Fuente: erbol.com.bo