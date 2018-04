Trata y tráfico: abandonan a bebé en un motel

Proceso. La madre del niño sufre de discapacidad y el pasado 11 de abril luego de estar con una persona lo dejó abandonado.

Un bebé de un año y dos meses fue recuperado ayer por la madrugada por efectivos de la Felcv de La Guardia luego de ser abandonado por su progenitora de 18 años en el interior del motel Totaí, ubicado en Satélite Norte. El olvido de su hijo abrió proceso contra las hermanas Martha y Virginia por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Según el fiscal Osman Arias, la madre del bebé, de iniciales I.R.E. que sufre cierta discapacidad mental, el pasado 11 de abril salió rumbo a Satélite Norte donde se encontró con un amigo de nombre Luis Huallpa.

Bebé en terceras manos. Ambos decidieron pasar la noche en el motel y al día siguiente la mujer se levantó y abandonó la habitación dejando indefenso a su niño en compañía de su “pareja”. Sin embargo, horas después el hombre abandonó el motel y dejó durmiendo al bebé en la cama. Las investigaciones encaradas por la Felcv dan cuenta que la mujer no retornó por varios días a reclamar a su bebé, drama que dio lugar a que sea entregado a una pareja de esposos que no podía concebir hijos, dice en su declaración la dueña del motel. La denuncia formal de la desaparición del bebé fue hecha por la abuela del menor al no tener una respuesta coherente de su hijo de dónde había dejado a su hijo. En el proceso de investigación, la Felcv logró ubicar a la mujer que tenía en su poder al niño abandonado en la ciudad de La Paz, por lo que se aprehendió a la mujer como sospechosa de trata. El menor se encontraba en buen estado de salud y fue entregado a la abuela quien reconoció que su hija por su discapacidad no le brinda atención necesaria a la criatura. Las mujeres fueron presentadas ayer ante la juez de La Guardia, Fátima Rivera y hasta el cierre de edición la audiencia cautelar continuaba en sus alegatos finales.

15 Días

estuvo desaparecido el menor en manos de una pareja en La Paz.

Una joven de 15 años era vejada por familiares

Un padre de familia denunció en la Felcv de Los Lotes a su esposa de encubrir la violación de su hija de 15 años a manos de dos hermanos y su sobrino. Según el informe policial, la adolescente al no encontrar ayuda en su madre, quien tenía conocimiento de todos los vejámenes, se sinceró con su padre que vive fuera de su hogar y le contó su drama. Desarrolladas las investigaciones en base al informe sicológico de la joven y los certificados forenses que resaltan una lesión anal y vaginal en la víctima, se aprehendió a cuatro personas de 40, 35, 26 y 15 años./E.D.

