Tuto: Bolivia está debilitada porque Unasur protege dictadura de Maduro

“Es organismo disfuncional desde sus orígenes”, afirmó el exmandatario boliviano y pidió a los presidentes Mauricio Macri y a Sebastián Piñera “que retiren a sus embajadores de Caracas hoy, no el 21 de mayo”.

Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Foto/Tomada de internet

El expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga afirma que la comunidad internacional ha actuado demasiado tarde para impedir el avance de la crisis en Venezuela, “donde hay una dictadura atroz y feroz”.

El ex Mandatario (2001-2002) habló con “El Mercurio” antes de viajar a Chile, donde participará en el tercer foro de Solidaridad Democrática en América Latina de la Fundación Forum 2000, la próxima semana.

-¿Qué le parece que seis países, de 12, hayan decidido suspender su participación en la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur?

“¡Más vale tarde que nunca! Hace tiempo que reclamo que Unasur es una organización absolutamente disfuncional desde sus orígenes. Fue construida como un instrumento político del proyecto de socialismo del siglo XXI, financiado por Hugo Chávez y con la ayuda de Lula y los Kirchner. Fue creada con una cláusula de veto que es muy cuestionable. No es democrático ni propio del siglo XXI y el único país que lo ha ejercido repetidamente es Venezuela.

Unasur en buena medida protegía y cobijaba a este proyecto de socialismo, que no es de socialistas, sino de ‘socios listos’, criminales, autoritarios y delincuenciales. Venezuela usó esa organización sin haber una reunión de cancilleres, sin mayoría ni consenso, para traer al señor (Ernesto) Samper, quien trajo al señor (José Luis Rodrígez) Zapatero, y quien nunca ha informado a los cancilleres de Unasur lo que hacía, porque trabajaba directamente para Maduro.

Es una vergüenza que se utilice un órgano sudamericano para traer a un señor de España para que trabaje y gane tiempo para consolidar una dictadura oscura, dura y delincuencial como la de Venezuela. Ese es el triste legado de Unasur. Ha sido un órgano para proteger a la dictadura de Venezuela”.

-¿Considera que esta medida es un castigo para Bolivia, que ejerce la presidencia pro tempore de Unasur, por su apoyo a Venezuela?

“El gobierno de Bolivia es uno de los gobiernos absolutamente serviles a Venezuela. Hace 12 años que lo vengo diciendo. Hugo Chávez vino aquí a mi país y se apoderó de Bolivia a través del proyecto que hoy nos gobierna.

No lo veo como un castigo, porque el tema de Unasur era disfuncional hace mucho tiempo. Si mañana usted pone en la presidencia, por ejemplo, a Paraguay en vez de Bolivia, eso no soluciona el problema. Maduro sigue teniendo derecho a veto, no acepta un secretario general demócrata, quiere usarla como un títere funcional a sus intereses y si no, la bloquea y la hunde.

En Naciones Unidas tienen veto las superpotencias, en Unasur, como es por consenso, en teoría todos tenemos derecho veto, pero el que lo viene ejerciendo e imponiendo para proteger a su dictadura atroz y feroz es Venezuela”.

-¿Se debilita la posición de Bolivia en otros temas internacionales con la suspensión de estos seis países?

“Lo que debilita a Bolivia en el contexto externo es el servilismo a Maduro. Hace mucho tiempo que vengo implorando que abandonen el Titanic tiránico de Maduro que se está hundiendo y que está condenado y repudiado por todas las democracias. Eso es lo que hace daño a la imagen internacional de Bolivia”.

– El Presidente Juan Manuel Santos dijo que Maduro proclamará después de las elecciones una Constitución al estilo cubano. ¿Le parece que los países democráticos de América Latina pudieron haber hecho más para no llegar a esa situación?

“Usted sabe que yo soy parte de un grupo de ex presidentes y hace mucho tiempo que venimos exhortando a la comunidad internacional a tomar un rol proactivo. El tema de la cubanización de Venezuela se gestó desde el 30 de julio del año pasado, cuando fueron elegidos los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso fuimos allá cuando se hizo una consulta popular, para denunciar que la Asamblea Nacional Constituyente no es tal, sino que es una asamblea narco-cubana. Su objetivo era acabar de castrar el Congreso y destrozar la democracia.

La comunidad internacional sí está reaccionando, pero tarde. Se necesita que un Estado haga suya la denuncia presentada por el candidato presidencial colombiano Iván Duque (junto a un grupo de legisladores colombianos y chilenos) ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, para que este señor (Maduro) entienda que por el camino que va le espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en Cuba. He escuchado lo que han dicho los presidentes Macri y Piñera de que no van a reconocer los resultados de las elecciones del 20 de mayo. Lo que yo les pido es que retiren sus embajadores ahora. Hoy. No el 21 de mayo”.

“Les pido a los presidentes Mauricio Macri y a Sebastián Piñera que retiren a sus embajadores de Caracas hoy, no el 21 de mayo”.

Erbol / La Paz