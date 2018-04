Twitter vendió datos a investigador relacionado con el caso de Cambridge Analytica

A lo largo de las últimas semanas Facebook ha estado en boca de todos por el escándalo de Cambridge Analytica, que ha llevado a Mark Zuckerberg a tener que dar explicaciones ante el Congreso de los Estados Unidos. A pesar de la enorme implicación de Facebook, todo parece indicar que no sería la única red social implicada. Tal y como se hacen eco desde Bloomberg, Twitter también vendió datos públicos de sus usuarios a Aleksandr Kogan, creador de la aplicación empleada por Cambridge Analytica para hacerse con los datos de millones de usuarios de Facebook.

Según afirman desde la fuente, Twitter ha confirmado a la publicación que vendió datos de acceso público a la firma de Kogan (GSR), cuya aplicación recopiló datos de Facebook sin el consentimiento de los usuarios. En concreto, GSR pagó por un día de acceso a los datos en el año 2016, recogiendo una muestra aleatoria de tweets públicos compartidos entre diciembre de 2014 y abril de 2015. Desde Twitter han confirmado que no ha habido acceso alguno a información privada, algo que sí que sucedió con Facebook.

Llegados a este punto no podemos conocer con certeza qué se hizo con la información recopilada, aunque el breve periodo de tiempo y el hecho de tratarse de una muestra aleatoria de tweets parece indicar que se trataba de un estudio o de una prueba y no de una campaña publicitaria específica. Teniendo en cuenta lo anterior, no estaríamos ante una invasión de privacidad de la magnitud de la ocurrida con Facebook, ya que la única información recopilada habría sido la que los usuarios decidieron compartir en los tweets estudiados.

Aun así, se trata de una noticia que pone de manifiesto el alcance de Cambridge Analytica, que podría haber tratado de replicar el alcance de sus acciones en Facebook en otras redes sociales, como Twitter. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad relacionada con la noticia.

Fuente: wwwhatsnew.com