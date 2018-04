Una estupenda aplicación gratuita para crear textos en fotos en Android

Seguramente has querido plasmar lo que piensas en un texto con un diseño creativo y muy original pero no has encontrado la herramienta perfecta para hacerlo. Así que si quieres la mejor alternativa para ello debes probar Texto en la Imagen, una app gratuita que te permite crear todo tipo de textos de forma sencilla.

La aplicación ha sido desarrollada por Fonteee y cuenta con diversas opciones para crear y editar todo tipo de fotografías en unos cuantos minutos. A continuación podrás aprender todo para que seas un profesional con la app.

Cómo crear diseños e imágenes con Texto en la Imagen

Al entrar en ella encontrarás 6 pestañas: Tipografía en foto, Tipografía en el fondo, Edición pro, Cámara, Bajar plantillas y Tienda. Esto es lo que puedes hacer en cada una de ellas:

• En Tipografía en foto puedes agregar uno de los tipos de fotografía disponibles en una imagen. Aquí tienes 10 opciones de texto para elegir, pudiendo modificar el color, recortar la foto, agregarle algún sticker y editarla al aumentar o disminuir el brillo, contraste, luz, etcétera.

• En Tipografía en el fondo tienes la posibilidad de usar cualquiera de los 14 diseños que están en dicha sección. En este punto puedes elegir un paisaje o quedarte por algo más clásico como lo es un fondo de colores. El proceso para crear y editar el texto es el mismo que el anterior.

• Por otro lado, en Edición Pro te encontrarás con un montón de pestañas para agregarle filtros, ajustar los tonos, texto y demás cosas a una imagen.

• Ahora, en el apartado Cámara puedes tomar una foto para editarla al instante con todas las herramientas antes nombradas.

• En Bajar plantillas tienes una gran variedad de diseños que puedes descargar para utilizarlos y crear maravillas con ellos.

• Por último, en la sección Tienda puedes bajarte imágenes, filtros y stickers de todo tipo y un par de segundos.

Tal y como se puede observar en las capturas realizadas, el proceso para crear una imagen es bastante fácil. A cambio de un poco de publicidad podrás disfrutar todas las herramientas que integra Texto en la Imagen. La app cuenta con una importante valoración de 4,4 y más de 7.000 comentarios 5 estrellas en Google Play, así puedes estar seguro que se trata de una herramienta confiable e intuitiva. Aquí te dejamos el enlace para que la descargues a coste cero en tu terminal Android.

Texto en la Imagen: descargar para Android

Fuente: wwwhatsnew.com