Valverde señala a una ‘fraternidad’ que se beneficia de contratos de la alcaldía de Santa Cruz

El periodista y presentador Carlos Valverde señaló que hay indicios de que una fraternidad conformada por ingenieros y funcionarios del municipio, denominada Cuarto Intermedio, se viene adjudicando durante los últimos cuatro años millones de bolivianos a través de la licitación directa de obras públicas.

“¿Cómo hacen? Adjudican obras a empresas grandes que cumplen con la convocatoria; entonces la Alcaldía comienza a retrasarse en los pagos de adelantos y planillas. Estas empresas tienen problemas y muchas de ellos se retiran. Entonces, como la obra no se puede detener, declaran emergencia y contratan a gente amiga por adjudicación directa“, aseguró.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio, Freddy Arauco, negó que existan contratos ‘vinculados’ y aseguró que estos solo podrían darse en caso de que se licitan obras a favor de familiares. A la vez reconoció que algunas obras fueron adjudicadas a amigos suyos, pero dijo que no puede impedir a nadie presentarse.

“No puedo decirles a empresarios o ingenieros que no pueden presentarse a una licitación. La restricción es la consanguineidad, pero en una fraternidad no hay limitación. En bacheos se presentaron y ganaron por sus precios. Porque fabrican las losetas y hormigones. Entonces yo no puedo decirles que no se presenten porque pertenecen a la fraternidad a la que voy también”, dijo Arauco.

Valverde explicó que los integrantes esta logia, como también los identifica, coparon los colegios de arquitectos e ingenieros para no ser fiscalizados. Puso de ejemplo el caso de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), en la que en diciembre de 2017, lograron eliminar una restricción en el reglamento que impedía a funcionarios públicos de participar del directorio.

Según él, el secretario de Obras Públicas integra la fraternidad Cuarto Intermedio y mencionó a un ingeniero de la misma fraternidad que recientemente se adjudicó refacciones en el puente Urubó, un bacheo, por un monto de Bs 200.000.

Aseveró que este mecanismo de adjudicación se viene aplicando desde hace cuatro años, cuyos contratos alcanzarían los Bs 700 millones. Entre las obras que se habrían adjudicado mencionó cordones prefabricados, alquiler de excavadoras, el canal de drenaje del noveno anillo, drenaje en la Colorada, hormigón armado, limpieza de drenajes.

Arauco negó que haya empresas que se ‘abandonen’ o se paralicen obras y dijo que ocurre solo en casos aislado como el del puente de la universidad, mientras que de las obras del Urubó aseguró que el empresario mencionado por Valverde se presentó cuando nadie más estaba interesado, e incluso intentó salirse porque hasta el momento no le pagan.

“El que se mete a construir con la Alcaldía tiene que tener solvencia para aguantar hasta seis meses impago”, afirmó. El secretario añadió que ve una intencionalidad política en contra del municipio tras las declaraciones del alcalde Percy Fernández, en contra del alcalde de Cochabamba.

EL DEBER / Rafael Veliz