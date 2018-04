Veltzé se abre a investigación de Lava Jato: “No tengo nada que esconder”

Asegura que no distinguirá entre oficialismo y oposición

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó este jueves que está abierto a que se investigue los actos de su administración que pudieran estar involucrados en el caso Lava Jato. Aseguró que no tiene nada que esconder.

Dentro el caso Lava Jato, el Legislativo investiga presuntos sobornos en la contratación de la empresa brasileña Camargo Correa para construir la carretera Roboré-El Carmen. El gobierno de Rodríguez Veltzé fue uno de los que impulsó esa adjudicación mediante decretos.

El exmandatario señaló que existen los registros de normas que se han emitido en este caso, y que él está dispuesto a contribuir a la investigación. “Estoy abierto a cualquier investigación, porque creo que corresponden dar la transparencia sobre los actos de cada uno de los gobiernos”, dijo.

Explicó que las pesquisas no se pueden circunscribir a personas, puesto que se trata de actuaciones administrativas complejas en las cuales intervienen una cantidad de instituciones nacionales y empresas extranjeras.

“Tengo toda la disposición, porque no tengo nada que esconder, solamente exponer que la transparencia es una noma fundamental”, reiteró.

El caso es investigado por una Comisión Mixta con mayoría oficialista, pero también surgió otra comisión de opositores que hace pesquisas por su parte. Ambas se critican mutuamente.

Al respecto, Veltzé sostuvo que no distingue entre oficialistas y opositores. “Desde mi personal punto de vista y desde mi responsabilidad como exmandatario de este país, yo no tengo absolutamente ninguna objeción para que se examine por organismos competentes, pero no estoy en la diputa política entre oposición y oficialismo, no lo voy a estar”, agregó.

El actual agente ante La Haya indicó que le parece muy certero que se investigue el caso, puesto que no debe existir sospechas sobre nadie.

