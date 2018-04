Viceministerio de Transparencia pide celeridad para caso mochilas

El representante del Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, Ever Veizaga, solicitó ayer al Ministerio Público que se dispongan las detenciones correspondientes a los implicados que ameriten la medida en los casos de las compras irregulares de mochilas escolares de Cochabamba en la gestiones 2018 y 2017, con el objetivo de evitar amedrentamientos y posibles salidas del país.

“Existe mucho temor en muchos funcionarios, no quieren decir la verdad, no quieren contar, no quieren contribuir en la investigación por temor a represalias. Es entendible, por eso es que nosotros buscamos que se dispongan las medidas cautelares de detención para evitar ese amedrentamiento, esa influencia negativa”, sostuvo Veizaga.

Por otro lado, advirtió que si no se toman las acciones correspondientes, se corre el riesgo de “terminar” con las personas que tienen menor implicación en los presuntos hechos de corrupción y permitir que los grandes partícipes no sean sometidos a la ley.

Durante esta semana, se prevé que el Concejo Municipal convoque a una sesión para designar al suplente del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, impedido de ejercer funciones desde el 21 de abril, porque el juez Luis Fernando Pérez dispuso su detención domiciliaria por el caso de la compra de mochilas escolares con sobreprecio.

Asimismo, la defensa de Leyes aguarda la notificación para iniciar la audiencia de apelación, mientras que estima que también se avance en las notificaciones del Ministerio Público a los implicados en los hechos de corrupción

Las declaraciones de Veizaga fueron realizadas, luego de que el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, explicara que se conoció una denuncia de la presunta salida del país del exsecretario Administrativo Financiero de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Moreno, quien fue responsable de la adquisición del material importado por China en este año, antes de ser relevado por otra funcionaria.

Desconocen presunta salida del país

El fiscal superior asignado al caso de la compra irregular de mochilas escolares de Cochabamba en la gestión 2018, José Manuel Gutiérrez, informó ayer en contacto telefónico con Los Tiempos que desconoce sobre la presunta salida del país de Moreno, quien fue responsable de la adquisición del material importado por China en este año, antes de ser relevado por otra funcionaria.

Al respecto, detalló que “no tiene conocimiento” sobre el tema y evitó brindar avances del caso, argumentando que no puede dar a conocer información citando el artículo 9 de la Ley Orgánica.

Jiménez explicó que se conoció una denuncia que indicó que Moreno abandonó Bolivia. La información fue brindada la mañana de ayer durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia.

“Hemos tenido una denuncia que el señor Diego Moreno se habría fugado del país, esto demuestra que es gente que no quiere enfrentar, que no quiere decir su verdad, que está huyendo porque sabe aquí que hay mucha responsabilidad y que obviamente se tiene que esclarecer”, precisó Jiménez.

Por su parte, el investigador del caso, Elvis Pinto, afirmó desconocer sobre la presunta salida del país del exsecretario municipal.

“Ese dato todavía no me ha sido entregado, porque esto debería ser mediante requerimiento y Migración tendría que informar”, añadió.

El 6 de abril, el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Padilla, dejó el país.

10 millones de bolivianos es el sobreprecio denunciado por el Viceministerio de Transparencia por la compra de mochilas en la gestión 2017.

VICEMINISTERIO HACE SEGUNDA DENUNCIA

Moreno también fue denunciado el viernes ante el Ministerio por el representante Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, Ever Veizaga, junto a otros servidores públicos entre los que se encuentra Leyes, presuntamente involucrados en la compra con sobre precio de mochilas la gestión 2017, un nueva investigación denominada “mochilas II”. Entre los denunciados también se encuentran el exsecretario de Desarrollo Humano, Andrés Cuevas, y el director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales.

COCHABAMBA CONTINÚA SIN UN ALCALDE SUPLENTE

La Alcaldía Cochabamba ingresa a la segunda semana sin un alcalde suplente, luego de que el Concejo Municipal no designara una autoridad en la sesión del viernes.

El presidente del órgano legislativo, Iván Tellería, informó que se convocará en esta semana a una nueva sesión para designar al ejecutivo local, luego de recibir la resolución judicial en la que se detallen las medidas sustitutivas del alcalde José María Leyes.

Por su parte, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, adelantó que espera que en esta semana el Ministerio Público comience con el proceso de notificaciones y toma de declaraciones a los funcionarios y particulares implicados en los procesos de contratación de mochilas I y II.

Asimismo, la defensa de Leyes aguarda su audiencia de apelación.