Viceministro boliviano contra el contrabando coordinará acciones con Chile

Entre el lunes o martes se posesionará a la autoridad encargada de esa dependencia. La medida surgió ante el asesinato de dos militares por parte de ‘chuteros’.

Por el lado de la frontera con Chile ingresa la mayor cantidad de mercadería ilegal I Foto: internet.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó el viernes que una de las primeras tareas del nuevo Viceministro de Lucha Contra el Contrabando será mejorar los mecanismos de control en la frontera con Chile, para evitar el ingreso ilícito de mercadería.

“De parte de las autoridades chilenas no hay un real apoyo porque ellos tienen Policía y Fuerzas Armadas, no hay un control como quisiéramos. Entonces una de las labores del nuevo viceministro va a ser precisamente intentar lograr de las autoridades chilenas un mejor control, pero lo logremos o no aquello, nosotros vamos a estar preparados en el lado de la frontera nuestra”, dijo a la Red Patria Nueva, según amplifica ABI.

El miércoles el presidente Evo Morales aprobó un decreto supremo que establece la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que estará a cargo del Ministerio de Defensa y que coordinará tareas con otras dependencias estatales.

Agregó que en la frontera con Chile se reportan más casos de contrabando, en los que algunos clanes “delincuenciales” atentan contra los efectivos militares y policiales bolivianos en el cumplimiento de su deber de lucha contra ese ilícito.

“Son millones que se mueven, clanes familiares que contratan sicarios ya no para proteger su familia o recuperar su mercadería sino para saldar cuentas con la Policía con las Fuerzas Armadas entonces es otro nivel que se está dando con la frontera con Chile”, sostuvo.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco