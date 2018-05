21F invade Juegos Suramericanos y piden respetar derecho a la protesta

“Bolivia dijo no”, “No es no” y “Mi voto se respeta” resonó los últimos días en varios escenarios deportivos que albergan las competencias de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. El estribillo no tiene nada que ver con los deportes, son, en todo caso, protestas ciudadanas contra la reelección del presidente Evo Morales.

La chispa de estas protestas estalló el sábado en la inauguración que se realizó en el estadio Félix Capriles. La activista cruceña María Anelin Suárez comenzó a gritar “Bolivia dijo no” después del himno nacional y todo el estadio la siguió.

La activista contó a Los Tiempos que se sorprendió cuando llegó al estadio y vio que unos 60 policías rodearon a su grupo, pero “rompí el temor y bajé las gradas para grabar, vi que nadie gritaba ‘Bolivia dijo no’ porque había miedo entre tantos policías, así que empecé a hacerlo yo”.

Continuó: “Yo agarre y me saco la chompa para que se vea la polera del 21F y empiezo a gritar ‘Bolivia dijo no’ y todos comenzaron a gritar y eso fue algo que me llenó mucho. Porque independiente que sea Anelin u otra persona, era una ciudadana que quería gritar y que el mundo se entere de lo que pasa en Bolivia, a pesar de que había policías que estaban alrededor”, relató.

Suárez dijo que ese momento se llenó de emoción y se alegró de dejar una “semilla” que luego se replicó en otros escenarios deportivos.

Luego de este evento, se escucharon estribillos similares en partidos de vóleibol, ciclismo y natación, según registros de redes sociales.

El politólogo Marcelo Silva señaló que en adelante “no deben sorprendernos que se politicen todos los escenarios. En adelante ya estamos a un año de un proceso electoral muy complejo. Toda actividad cultural, deportiva, académica será impregnada de esta lógica”.

Señaló que esto es también una respuesta a la actividad gubernamental que también politiza todos sus actos y usa la gestión estatal a su favor.

La activista Ana Lucía Gabba, que protagonizó una protesta por el 21F en el hotel Cochabamba, aseguró que es importante visibilizar lo que está pasando en el país y no hay nada mejor que los escenarios internacionales, porque “el Gobierno vende al exterior una visión de que en Bolivia no pasa nada y que todo está bien, cuando eso no es así”.

Dijo que el Gobierno acusa a los activistas de hacer política en los juegos, pero el oficialismo hace lo mismo cuando pone carteles a favor de Evo Morales en los escenarios del trópico de Cochabamba.

A propósito de las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que las protestas en estadios están prohibidas, las activistas señalaron que hay contradicciones.

“Repudiamos esas declaraciones, porque en otros juegos llevaron carteles que decían ‘Evo Hermano’ o ‘Evo te queremos’” y la Policía no contó eso, si hay control debería ser para todos.

En la misma línea, Suárez dijo: “Ellos hacen política en todos los actos, no sólo los deportivos. Vemos la cara de Evo Morales en todos lados y ellos politizan todos, entonces que no digan cosas que ellos no cumplen. No vamos a parar”.

Tres eventos con protestas. La inauguración de los Juegos Suramericanos, un partido de vóleibol y en natación se registraron protestas por el 21F

DS 1515 BUSCA EVITAR VIOLENCIA

El DS 1515 del 6 de marzo de 2013 fue promulgado tras la muerte de un hincha de San José en Oruro por un petardo que se le incrustó en el ojo, disparado por hinchas de Corinthians.

El objeto de la norma es establecer mecanismos de control y prevención de violencia en estadios donde se desarrollen eventos deportivos futbolísticos.

Se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, armas, entre otras en los eventos futbolísticos.

“DERECHO A LA PROTESTA ESTÁ ENCIMA DE UN DS”

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, explicó que el derecho a la protesta es un derecho fundamental que está encima de cualquier decreto supremo y que el DS 1515 no regula las manifestaciones en otro ámbito que no sea el futbolístico. El experto hizo esas aclaraciones en referencia a los dichos del ministro de Gobierno Carlos Romero, quien aseguró que la política está prohibido en escenarios deportivos, basándose en el mencionado decreto supremo.

“Este DS es para prevenir y evitar temas de violencia en los estadios y sólo en partidos de fútbol y algún otro evento de tipo cultural que se realice en estos escenarios”, señaló, al explicar que el objeto es prevenir y evitar la violencia.

Sin embargo, dijo, las protestas por el 21F no generan ningún tipo de violencia y el DS no contrapesa derechos fundamentales a la protesta.

“El mensaje ‘Bolivia dijo no’ no incita a la violencia, porque uno tiene la libertad de decidir como le parezca”, dijo.“Es inconstitucional porque vulnera los derechos a la expresión y pensamiento, fundamentales en un sistema democrático”, mencionó.