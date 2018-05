9 frases que marcaron la entrevista a Carlos Mesa: caso Lava Jato

El expresidente habló en televisión sobre la investigación del caso Lava Jato en Bolivia y la vinculación que hizo con él, la comisión mixta de la Asamblea Legislativa

El expresidente negó haber tenido alguna vinculación con actos de corrupción durante su Gobierno (Foto: Archivo)

El expresidente Carlos Mesa se pronunció sobre la investigación del caso Lava Jato en Bolivia que realiza una comisión mixta de la Asamblea Legislativa.

En entrevista con el programa televisivo No Mentirás, el también periodista e historiador, negó rotundamente haber cometido actos de corrupción, calificó de política la vinculación que se hace en su contra y dijo que “quién sabe” aceptaría una invitación para ser presidente.

De una hora de entrevista, te presentamos las 9 frases más destacadas:

1. Me siento tranquilo porque no tengo ningún vinculo, de ninguna naturaleza, con elementos de corrupción. Lo que defiendo es mi honor y dignidad como persona.

2. Me parece éticamente inaceptable que la presidenta de la comisión (diputada Susana Rivero) haga declaraciones públicas antes de que la investigación haya terminado. (…) eso vulnera normas básicas de respeto a la dignidad de las personas que están siendo investigadas.

3. Las iniciales C. M., que están en el informe policial (del caso Lava Jato), establecen expresamente una relación con el señor Claudio Méndez de origen brasileño.

4. Hasta que las iniciales de las personas que están bajo sospecha no sean esclarecidas, no hay posibilidad alguna de que se adelante presunciones. Puedo afirmar categórica y orgullosamente que C. M. no es Carlos Mesa.

5. Nunca recibí ninguna insinuación antiética de parte del presidente Lula. Mis discusiones con él estaban vinculadas al financiamiento para terminar una carretera prioritaria para el país.

6. Le he dicho al país que no voy a ser candidato y no voy a serlo por una razón personal y una que tiene que ver con el futuro del país. Atravieso un momento extraordinario de la vida, acabo de ser abuelo. Las otra razón es que este país necesita una renovación generacional.

7. El Gobierno parece estar invitándome a ser candidato, parece que le gusta que sea candidato – ¿Aceptaría la invitación? – Quién sabe.

8. Tenemos una lista interminable de actos de corrupción que se producen en el gobierno del presidente Evo Morales que no se investigan con esta diligencia de las comisiones mixtas de un Congreso.

9. Me parece inaceptable que el Gobierno te lleve a ese camino (de judicialización de la política) y crea que te va a asustar con eso.

EL DEBER