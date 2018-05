Aevivienda pretende beneficiar a 3.360 personas después de Juegos

La Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) ayer hizo la entrega de la Villa Suramericana, que también lleva el nombre de condominio La Tamborada, al Comité Organizador de los Juegos Suramericanos (Codesur), recinto que será usado durante la justa deportiva para que los deportistas de los 14 países que lleguen lo ocupen. Sin embargo, aseguró que después del epílogo de los Juegos, se procederá a la venta de los departamentos mediante el programa de “Vivienda Social”, que es impulsado por el Estado.

“Los departamentos se darán a crédito mediante el programa Vivienda Social, los requisitos los haremos conocer mediante las redes sociales de la Agencia Estatal de Vivienda, y también por los medios de comunicación escritos, para que la población interesada conozca los detalles. Todos los departamentos, de los 14 bloques, estarán a disposición de los interesados”, señalaron fuentes consultadas de la Aevivienda.

Además, informaron que en la actualidad todo el predio pertenece a la Agencia Estatal, lo que garantiza que la totalidad de los departamentos estén a disposición de la entidad gubernamental para que quienes cumplan con los requisitos accedan a este beneficio.

En el acto, que se hizo en las afueras de los bloques de la Villa Suramericana, entregaron 14 bloques, cada uno con 48 departamentos, haciendo un total de 672 en el condominio La Tamborada, los cuales se pretende que lleguen a la población.

Esta obra, según informó el ministro de Deportes, Tito Montaño, cuenta con todos los servicios básicos, como sistema de red de agua potable, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento, energía eléctrica, Internet y gas a domicilio, además de contar con seis ascensores en cada edificación.

Pese a que surgieron rumores de que una parte de los departamentos ya estaba vendida, los funcionarios consultados manifestaron que eso no puede ser posible, debido a que en la actualidad la Agencia Estatal recién recibió la obra concluida por parte de las siete empresas constructoras que se adjudicaron y que inmediatamente pasan a manos de Codesur por cuatro meses. Después de ese tiempo, estas edificaciones serán revertidas y recién entonces se emitirá la convocatoria para la adquisición de los departamentos.

“Estamos cediendo a Codesur por cuatro meses para que lo ocupen con los deportistas que llegarán para los Juegos. Después de ese tiempo, será revertido y ellos tienen que sacar todas las cosas que instalaron y entregar en perfectas condiciones para que podamos venderlos a los interesados”, señalaron.

La fuentes consultadas reiteraron que la totalidad de los departamentos son de propiedad de la Agencia Estatal de Vivienda, debido a que se hizo la compra total de la superficie donde se levantó la construcción a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

“Ellos no tendrían que pedir departamentos porque la Agencia Estatal de Vivienda hizo la compra del terreno. El dato del monto no lo tengo en este momento”, señaló el portavoz, que prefirió no ser identificado.

El evento contó con la presencia de la primera autoridad del país, el presidente Evo Morales; el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas; el secretario general de Organización Deportiva Sudamericana (Odesur), Mario Cilenti; el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, entre otros.

Pese a que ya entregaron la obra, la Aevivienda pretende realizar algunas construcciones más para culminar el proyecto antes de dar a conocer los precios de los departamentos.

MINISTRO: “AHORA PODREMOS EXIGIR”

El ministro de Deportes, Tito Montaño, señaló que desde ahora se podrá pedir resultados a los deportistas en las competencias internacionales debido a que, con la llegada de los Juegos Suramericanos, se construyeron escenarios deportivos de “primer nivel”.

“A partir de hoy, hermano Presidente (a Evo Morales), recién vamos a poder empezar a sumar medallas, a partir de hoy recién vamos a poder soñar nosotros los bolivianos con medallas de oro, plata y bronce, porque sin infraestructuras deportivas, jamás vamos a poder lograr los objetivos soñados”, señaló.

DATOS

14 bloques habitacionales tiene la Villa. Cada uno con 48 departamentos con tres dormitorios, seis ascensores y servicios básicos completos, luz, agua, Internet y alcantarillado.

Superficie de 90 m2. La superficie total de cada departamento es de 90 metros cuadrados.

Siete empresas se adjudicaron la obra. Para agilizar la construcción de los bloques, siete empresas constructoras se adjudicaron la obra.

Aevivienda niega que los departamentos estén vendidos. Funcionarios de la Agencia Estatal de Vivienda señalaron que los departamentos no pueden ser vendidos, debido a que por cuatro meses estará bajo la administración del Comité Organizador de los Juegos.

Entregaron otras dependencias. Ayer también entregaron en la Villa Suramericana, una sala de prensa, dos canchas polifuncionales, una cancha de fútbol, un gimnasio, vestuarios, un comedor, un velódromo cubierto y gradería.

MORALES PIDE RESPETO PARA LOS DEPORTISTAS

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, pidió ayer que se respete a los deportistas que llegarán para competir en las distintas categorías y disciplinas deportivas que se programaron para los Juegos Suramericanos.

“Esta competencia es importante, por eso les pido mucha hospitalidad, cuidar a los atletas, porque en los eventos internacionales, sean deportivos, políticos o sociales, los que llegan quieren saber cómo es la ciudad, si hay seguridad es buena y si no hay seguridad no es buena”, señaló Morales, durante la entrega de los 14 bloques al Comité Organizador de los juegos, (Codesur).

La primera autoridad del país también se refirió al tema de seguridad la que brindará la Policía Boliviana Nacional antes, durante y después de los Juegos Suramericanos.

ENTREGARON OTROS ESCENARIOS EN LA VILLA

Además de la obra principal, la Villa Suramericana, ayer las autoridades entregaron otras dependencias en inmediaciones de la Villa Suramericana, como la pista del velódromo con características internacionales, la sala de prensa, un hotel con 217 dormitorios dobles, vestuarios para ambos sexos, cafetería y un área deportiva que servirá para que los atletas puedan

también practicar otros deportes como parte del descanso previo a la competencia, según explicó el ministro de Deportes, Tito Montaño.

Para la construcción de esta área complementaria a la Villa Suramericana, el Ministerio de Deportes invirtió la suma de 128 millones de bolivianos (aproximadamente), remarcó Montaño.

Los deportistas podrán ingresar a la Villa Suramericana el próximo miércoles 23 de mayo.

CALLES ASFALTADAS Y REMARCADAS EN LA VILLA

En 24 horas de trabajo, en la Villa Suramericana, los obreros realizaron la colocación de la capa asfáltica alrededor de los bloques, para que éste mejore su imagen de cara a la llegada de los deportistas.

En la última visita que realizó este medio se verificó que algunas vías aledañas a los 14 bloques no estaban concluida, sin embargo, en la ocasión de la inauguración de la Villa Suramericana se evidenció que mejoró la imagen del entorno de los 14 bloques, por tanto queda esperar la llegada de los atletas para las distintas pruebas.

Pese a haber mejorado esos sectores, aún queda pendiente a los responsables de obras solucionar algunos detalles en los accesos al condominio La Tamborada que prontamente será entregado para los cerca de 4 mil deportistas que llegarán.