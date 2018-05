Albarracín: Mientras la Policía y la Fiscalía sean subordinadas al Gobierno no habrá justicia en el país

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, indicó que el Gobierno está en la obligación de proporcionar recursos a todas las universidades públicas y esperar que estas se movilicen exigiendo los pagos.

Albarracín aclaró que lo sucedido en la ciudad de El Alto no es algo nuevo ya que existe la represión por parte del Estado a quienes protestan. Además, afirma que amedrentan a los familiares de las víctimas para que desistan de las denuncias, asimismo, recordó que no existe ningún caso de un policía procesado por alguna muerte o intervención, indicó que mientras la Policía y la Fiscalía estén subordinados por el Gobierno no habrá justicia en el país.

Fuente: unitel.tv