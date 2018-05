Ancianos de San Ramón y sus familiares defienden a la religiosa acusada de agresión

Una religiosa traslada a una anciana en el Hogar San Ramón. Foto: ANF

Familiares, benefactores y ancianos del Hogar San Ramón del barrio Achumani de La Paz, expresaron hoy su posición en defensa de la religiosa acusada de agredir a un adulto mayor y que actualmente, guarda detención preventiva en la cárcel de Obrajes.

“Es una injusticia grande”, “no hay derecho”, “libertad para la madre”, entre otras, son las expresiones vertidas por varias personas que se reunieron en el asilo esta mañana, quienes exhortaron a las autoridades a actuar con “coherencia” en ese caso.

Una de las albergadas del asilo, Rosa Tobías, afirmó que la mayoría de los adultos mayores internados en ese hogar están afectados por la detención de la religiosa, a quién estiman y aseguran que la “extrañan mucho”.

“Ella nos baña, nos da de comer, nos regala ropa cuando ya no tenemos. La hermana es muy buena y estamos tristes por su arresto. No hay derecho, vamos hacer un bloqueo aquí para que la suelten”, dijo a ANF.

Otra interna, María de 69 años, ponderó el trabajo de las religiosas y asegura que ellas hacen el trabajo que sus hijos evaden al darles cariño, alimentación e incluso escuchar sus repetidas historias.

“Ellas nos cuidan, nos quieren; ellas hacen lo que nuestros hijos ya no quieren hacer porque somos mayores. Aquí estamos bien, nos tratan bien. Este hogar es mejor que otros que hay en la ciudad, dijo.

Una de las benefactoras de la institución de ancianos desamparados que funciona hace 109 años, Yolanda viuda de Balderrama, lamentó que con el arresto de la religiosa se minimice el trabajo que realizan las monjas el asilo.

“Las hermanas atienden a los ancianos las 24 horas. Se levantan al amanecer para preparar el desayuno y no se acuesten hasta que la cena este servida, la ropa lavada y planchada. Ellas no tienen vacaciones ni sueldos. El trabajo que hacen es muy sacrificado y no se puede desmerecer solo por esta situación amarga”, agregó.

Carmen Prudencia, que aporta solidariamente hace 10 años al asilo, señaló que el video difundido en las redes sociales, donde se observa a la religiosa forcejear con el anciano, tiene “mala intención” y solo busca desprestigiar a esa institución.

“El que ha filmado es un ateo, un espía que se ha filtrado para tomar fotos y videos. Es una acción premeditada, con malas intenciones. Ha sido planificada por alguien que busca desprestigiar al hogar y perjudicar el trabajo de las hermanitas”, apuntó la benefactora.

En esa misma línea, Jorge Zapata, familiar del fundador del asilo, Ramón Zapata, cuestionó que las autoridades no hayan realizado una investigación minuciosa antes de dictar detención preventiva contra la religiosa y lamentó que usuarios, a través de las redes sociales, critiquen la labor de las hermanas.

“Han cometido un error al decir que es una agresión intrafamiliar ¿por qué no han venido a investigar al hogar? La madre se ha dejado llevar por sus nervios, pero las actitudes de los ancianos también son difíciles y a cualquiera puede pasar, eso no significa que en este hogar se de malos tratos”, afirmó.

Familiares de asilado, Maritza Vacaflor y María Muñoz, también expresaron su malestar por el caso y cuestionaron que las autoridades hagan “bulla” de ese incidente cuando no hay control en centros de acogida particulares donde dopan a los adultos mayores y reciben tratos inhumanos.

“Tuve tres meses a mi madre en un lugar privado y costoso, de ahí la recogí dopada y maltratada ¿quién dice algo? Uno no tiene donde quejarse. No justificó lo que pasó, pero aquí el ambiente es muy agradable y el trato es maravilloso”, enfatizó Vacaflor.

Por su lado, Muñoz, añadió que las personas que juzgan a la religiosa se dejan llevar solo por “rumores”. Pidió a las autoridades actuar con “justicia”.

El anciano fue trasladado al hogar por la policía

J.M., es el anciano que aparece en el video que se difundió en redes sociales, según el médico voluntario del Hogar San Ramón, Armando Peredo, el anciano fue traslado al hogar por Radio Patrullas y desde ese tiempo recibió tratamientos ya que tiene algunos problemas mentales.

“El señor fue acogido en la institución hace un año. De ese tiempo, ha recuperado su estado físico, pero en su estado mental tiene fallas. Él llego en condiciones deplorables. Ese día del incidente no quiso tomar su medicina y escupió a la madre, y ahí sucedió el incidente”, afirmó,

Peredo sostiene que la mayoría de los internos, 235 ancianos entre varones y mujeres, gozan de todas las atenciones recomendadas para los adultos mayores, pero que por su edad algunos tienen comportamientos agresivos que las religiosas deben aguantar. Dijo que el abandono de sus familiares empeora la situación y el cuadro de depresión que padecen.

Sor Juana, encargada de la cocina del hogar, relató que a diario, las hermanas del hogar se encargan de preparar más de 300 platos de comida para el almuerzo y cena con productos nutritivos, lo mismo pasa con el desayuno e incluso, dijo que hay adultos mayores que tienen dieta especial.

La religiosa lamentó que su compañera que trabaja hace dos años en el asilo haya sido arrestada por un incidente aislado. Reveló que muchas veces ellas aguantan insultos, golpes de los asilados, pero siempre prima el amor.

“La hermana llegó hace dos años la hogar, pero siempre ha trabajado en hogares. Ella es muy buena, nosotros tenemos que encargarnos de que coman, tomen sus alimentos y estén limpios. Una vez, a una hermana casi le rompen el tobillo, pero nosotros tenemos que darles amor y así cambian”, expresó.

En la actualidad 12 religiosas prestan su servicio en el hogar, pero entre trabajadores y voluntarios suman más de 40 las personas que a diario dan amor y compañía a los adultos mayores que permanecen en ese sitio.

En el lugar que tiene seis pabellones, tres de mujeres y tres para varones, hay jardines y áreas de esparcimiento para los internos. También se construye un pequeño coliseo para las actividades de los asilados.

Esta jornada, la Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su “profunda preocupación” por la situación de la hermana del asilo San Ramón y esperan la cesación de su detención preventiva

Fuente: noticiasfides.com