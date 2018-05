Aracely Arámbula le desea éxito a Luis Miguel para que pueda cumplir con sus hijos

¿Reviven los conflictos entre esta ex pareja?

Hace pocos días, los medios indagaban sobre la opinión de Aracely Arámbula sobre la bio-serie de Luis Miguel, su ex pareja y padre de dos hijos.

En declaraciones a los medios, citadas por People en Español, Aracely reveló: “Para mí los domingos, incluso estando en Masterchef, son sagrados porque son para mis hijos. Pero bueno vimos la promoción, vi algunos promocionales por supuesto. Este domingo no pude ver la serie, pero vi un pedacito que me mandaron y pues me pareció bien”.

Ante la inminente aparición de la mexicana, de acuerdo de vaya desarrollando la trama, tuna vez más fue consultada sobre el proyecto…

“La serie no la he visto, he visto muy poco con los promocionales y cosas, porque la verdad es que los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, paseando, días de la madre, algo muy especial, así que no, no he visto mucho”, dijo ante los micrófonos de Un Nuevo Día (Telemundo).

Cuando se le pidió enviar un mensaje al astro, dijo: “(No tengo) Ningún mensaje. Solamente, yo creo que uno le desea que le vaya muy bien a la serie, y en realidad le deseo que le vaya bien porque, de alguna manera, yéndole bien a la serie, él se puede poner al día con todo lo que respecta a mis hijos, todas las mensualidades de mis hijos”.

Desde hace días, la prensa ha reseñado un supuesto incumplimiento por parte de Luis Miguel en las obligaciones que tiene con sus hijos Luis y Daniel.

El reportero le preguntó si eso era cierto y Arámbula apuntó: “Algo hay de eso, así que es una situación en la que se tiene que arreglar y espero que se arregle por el bien de los chicos. Aquí lo que más importa son los niños”

Definitivamente uno de los momentos más esperados de Luis Miguel, La Serie, es la relación entre las dos estrellas.

Fuente: eonline.com