Arce reconoce que no está bien y habla de una posible salida de Bolívar

El ‘Conejo’ se mostró golpeado tras la eliminación de Bolívar. Admitió que no tuvo un semestre como le hubiera gustado y dejó abierta la posibilidad de marcharse del club si la dirigencia así lo dispone.

El capitán de Bolívar, Juan Carlos Arce, salió al frente luego de la eliminación de su equipo a manos de The Strongest, reconociendo que no tuvo una buena temporada y que está dispuesto a dejar el club si así lo deciden los directivos.

El contrato con el delantero termina a finales de junio. Arce explicó que hasta el momento no se llegó a un acuerdo con la dirigencia pese a que en un principio se habló de la chance de alargarlo.

“Lo reconozco, no estuve a mi nivel, traté de ser un aporte a mi equipo; no tengo ningún problema en que la dirigencia pueda analizar si estoy o no dentro sus planes, estoy aquí porque cuando quise venir, hubo gente que así lo quiso. Ahora si vieron que no estuve a mi nivel no tengo problemas para que se sienten y hablen conmigo“, aseveró Arce.

El ariete explicó que al comienzo del torneo se habló de la posibilidad para extender el contrato con Bolívar por dos años más, pero no se firmó este vínculo porque el directorio se decidió por un compás de espera.

“Llegamos a un acuerdo para firmar por dos años pero todavía no lo firmé, no porque no quiera al club, yo estoy acá porque quiero estar, pero si se piensa lo contrario, no me hago problemas para salir, cuando uno tiene que irse se va por la puerta grande. El fútbol es traicionero, cuando estás bien eres el mejor y cuando no, eres el peor”, añadió.

Bolívar sin Quiñonez, Callejón y Morales ante San José

El equipo celeste tendrá tres bajas sentidas para el duelo ante San José en el duelo por el tercer lugar del torneo. Los jugadores Romel Quiñonez, Juan Miguel Callejón y Leonel Morales no estará por diferentes motivos.

Quiñonez salió expulsado, mientras que los otros dos acumularon su quinta tarjeta amarilla.

Fuente: diez.bo