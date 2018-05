Asad responsabiliza a EE.UU. y sus aliados de que la guerra siga

El presidente de Siria, Bachar al Asad, ha negado que el ejército sirio usara armas químicas contra civiles, y considera que Francia, Reino Unido y Estados Unidos, Arabia Saudí, Catar y Turquía son los responsables de que la guerra en Siria continué por su apoyo a los terroristas.

En una entrevista exclusiva que publica este jueves (10.05.2018) el diario griego Kathimerini, Asad recalca que Siria abandonó su arsenal químico en 2013 y que eso fue verificado por la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas ese año.

Sostiene el presidente que las acusaciones occidentales al ejército sirio de usar armas químicas son una farsa. “Es una farsa, es una escenificación teatral primitiva”, cuyo único propósito es atacar al ejército sirio, que había logrado vencer a los terroristas, y desestabilizar el país.

EE.UU., Francia, Reino Unido y sus otros aliados quieren desestabilizar Siria pero habían perdido sus cartas principales, “por eso tuvieron que atacar al ejército sirio, solo para levantar la moral de los terroristas y para evitar que el ejército sirio libere más áreas en Siria”, afirma.

Sobre el presunto ataque químico en Duma

Tras recalcar que su país ya no tiene armas químicas, subraya que no tendría ningún sentido atacar una ciudad ya liberada. “Supongamos que el ejército sirio posee armas químicas. Las usaría solamente cuando los terroristas estén avanzando y no una vez ganada la batalla cuando los terroristas ya se han rendido”, explica.

Asad señala que en una zona tan densamente poblada como la ciudad de Duma, un ataque químico debería haber causado cientos o miles de muertos y no 45, como indican las informaciones occidentales. Y se pregunta cómo es posible que “esas supuestas armas químicas solo matan a niños y mujeres y nunca a sujetos armados” y cómo pueden los médicos y personal de enfermería “estar sanos en una zona afectada por armas químicas y sin utilizar vestimenta protectora”.

“Estamos luchando contra los terroristas”

En cuanto a la presencia de tropas turcas en Siria, sostiene que se trata de una agresión y una ocupación, y califica de “terroristas” a los ejércitos turco, estadounidense y saudí. “Estamos luchando contra los terroristas, y los terroristas son el ejército de Erdogan, como lo son el ejército de Estados Unidos y de Arabia Saudí; todas las facciones terroristas, en última instancia, están trabajando para una sola agenda, y los diferentes actores obedecen al maestro que es EE.UU.”, añade.

A su juicio, la guerra en Siria podría haberse acabado en un año de no ser por todo el respaldo brindado por los citados países a los terroristas.

EAL (efe, dpa)

