Atletas bolivianos llegan a los Odesur con preparación precaria y sin ayuda del Estado

Los juegos Odesur se inauguran el sábado 26 de abril.

eportistas de diferentes disciplinas señalan que no reciben apoyo por parte de las autoridades. Cinco atletas obtuvieron otras nacionalidades para obtener más apoyo. El Gobierno gastó cuatro millones en los atletas y 11 en los actos de inauguración y cierre de los Juegos Odesur.

Muchos de los 625 deportistas bolivianos que van a participar en 33 disciplinas deportivas representando al país en los XI Juegos Suramericanos en la ciudad de Cochabamba sienten que no han logrado el entrenamiento adecuado para enfrentar esta competencia.

Cinco de ellos decidieron nacionalizarse y obtener el pasaporte de Colombia, Argentina o Perú para lograr el apoyo que no han obtenido en Bolivia. Ellos son los basquetbolistas Mario Mercado, María José Vargas, Natalia Méndez y Adriana Riveros; y Cristian Morales (tirador). Las medallas que ganen en estos juegos no serán, lamentablemente, para Bolivia.

Junto a ellos, el judoca Martín Michel prefirió no participar, ante la falta de apoyo, mientras el entrenador y exatleta Mariano Mamani denunció que el Estado “no ha dado ni un vaso de agua” y que los deportistas y sus familias son los que corren con todos los gastos de entrenamiento, compra de equipo deportivo y otros.

Finalmente, los boxeadores de élite Óscar Ardaya y José Cuéllar entrenan en el regimiento EMSE de Tarata y comen, en el desayuno, solo pan y te. El resto del día tienen la misma dieta de los soldados, que no es adecuada para deportistas. Por las duras condiciones de vida dentro del regimiento, 18 boxeadores decidieron abandonar el lugar y buscar otros recintos para entrenar.

Con pocas excepciones, Bolivia suele estar entre los últimos lugares en diferentes torneos multidisciplinarios, como los Sudamericanos o Bolivarianos.

A tres días de la inauguración de los juegos, Noel Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Atletismo de La Paz, afirmó que la preparación de los deportistas que van a participar en los Juegos Odesur es muy precaria.

“Lamentablemente nuestros deportistas no están bien preparados, su preparación es muy precaria y dudo mucho que tengamos éxito en este campeonato porque no nos olvidemos que vienen grandes potencias como Brasil, Colombia o Argentina, de manera que no auguro muy buenos resultados”, expresó.

El oficialismo rechazó esas aseveraciones. El viceministro de Deportes, Alberto Daza, señaló que el Gobierno se ha comprometido adecuadamente en la formación de los atletas, pero que muchas veces son ellos los que, debido a otros compromisos, dejan el deporte en un segundo plano. Además, expresó que son las asociaciones deportivas, no el Gobierno, las encargadas de la preparación de los atletas.

El presidente del atletismo señaló que “aunque los competidores bolivianos tengan la buena voluntad y predisposición de representar muy bien a nuestro país, no tienen apoyo por parte de las autoridades, les falta lugares de entrenamiento y además el pobre padre de familia debe costear todos los gastos de su hijo, como la alimentación, indumentaria deportiva y en muchos casos en pasajes al lugar del evento y estadía”.

El mejor judoca abandona los Juegos

Por esa falta de apoyo, el destacado deportista de judo Martín Michel, que es también presidente de la Comisión de Atletas Olímpicos de Bolivia, tomó la decisión personal de no participar en los Juegos Suramericanos debido a la falta de apoyo de las autoridades.

“Yo participé en los campeonatos clasificatorios de mi federación para asistir a los Juegos Odesur, sin embargo, en el último campeonato clasificatorio no me presenté por la falta de apoyo, evidentemente fue antes de que se hagan las listas para no perjudicar a otro atleta” señaló el judoca boliviano.

Michel afirmó que el Ministerio de Deportes no les brinda ningún tipo de apoyo y ni siquiera promueven la entrega de becas al exterior y que considera “una traición a la patria” tener a los deportistas “en las condiciones que están”.

Pasaje por tierra

Michel comentó que se hizo un convenio con el Comité Olímpico de Bolivia y el Ministerio de Deportes para que los atletas puedan llegar por vía aérea al lugar del evento, pero se informó al final que los atletas deben ir por vía terrestre y deben pagar su pasaje para luego esperar un reembolso. Un viaje desde Trinidad o Puerto Suarez puede durar en flota unas 40 horas hasta Cochabamba.

Mamani, entrenador de atletismo y exatleta, dijo que es lamentable que los deportistas de élite tengan que sufrir esta situación y algunos que deban dejar de participar en eventos internacionales por la falta de apoyo que existe.

“Las distintas disciplinas deportivas como ser pentatlón, lanzadores, velocistas, saltadores, entre otras, no tienen apoyo, lamentablemente. Las autoridades se han olvidado de apoyar a los deportistas y no les dan ni un vaso de agua, no les dan nada, al contrario, los atletas y los papás están pagando todos los gastos de preparación, alimentación, es lamentable”, dijo el entrenador de atletismo.

Mamani es entrenador de la atleta Irma Vila, atleta clasificada en la prueba de 10.000 metros, y de otros cuatro de la disciplina de pentatlón.

El entrenador expresó que “cada deportista está yendo a competir con una preparación de acuerdo a sus posibilidades, semejante competencia yo creo que el resultado no va a ser muy alegador para nuestros deportistas”.

Viceministro: los deportistas tienen otras prioridade s

El viceministro de Deportes, Alberto Daza, defendió la posición del Gobierno y recordó que éste distribuyó cuatro millones de bolivianos para el entrenamiento de los atletas. Sin embargo, solo para la inauguración y cierre de los Juegos, el Gobierno pagará 11 millones de bolivianos y 1,3 millones de bolivianos por el traslado de la antorcha sudamericana. En total se indica que se gastaron 500 millones de dólares en los Odesur, entre construcción de estadios, refacción de recintos deportivos, etc., según estimación del diario Los Tiempos.

Daza explicó que muchas veces es difícil el entrenamiento deportivo porque los propios atletas tienen otras prioridades

“La concentración de los deportistas hemos querido hacerla desde enero o febrero, pero los deportistas nunca han querido. ¿Por qué? Porque la gente estudia, trabaja, además no es la época”, señaló.

Daza expresó que la tendencia actual es hacer campamentos para los atletas. “Hemos hecho campamentos con algunas disciplinas que sí las han querido hacer”, expresó Daza a Brújula Digital.

Por otra parte, respecto a la molestia y quejas expresadas de varios deportistas, Daza explicó que los encargados de la preparación de los atletas son los presidentes de las federaciones deportivas, no el Ministerio de Deportes.

“El entrenamiento, equipamiento, el material es responsabilidad de las federaciones de cada deporte. Los presidentes de las federaciones tienen que hacer esto, no sé cuál es el pensamiento de estas personalidades porque ni se aparecen por el Ministerio de Deportes, sí hay algunos que han ido y se les ha explicado”, comentó Daza.

Nota número 2:

Deportistas consideran inapropiado el pago por obtener medallas

La Paz, 23 de mayo (Brújula Digital-ANF).- Ante las críticas por el escaso apoyo del Estado a los atletas que participarán en los XI Juegos Odesur, y que serán inaugurados dentro de tres días en Cochabamba, el presidente Evo Morales resolvió anunciar que entregará 30.000 dólares a cada boliviano que obtenga una medalla de oro, 20.000 por una de plata y 10.000 por una de bronce.

Distintos analistas y deportistas dijeron que esa decisión “no soluciona ninguno de los problemas del deporte”, ya que los recursos deben llegar con años de anticipación al evento mismo.

Noel Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Atletismo de La Paz, señaló que no es cuestión de decir que se va a entregar dinero.

“(Entregar dinero por cada medalla) no es esa la manera de apoyar, sino la forma de apoyar es durante el proceso de entrenamiento y preparación que tiene que tener un deportista en meses o años y ahí sí tendríamos un buen resultado”, contó Gutiérrez.

Por su parte, el judoca Martín Michel, que es también presidente de la Comisión de Atletas Olímpicos de Bolivia, expresó: “todo incentivo al deportista es bueno, ahí uno puede evidenciar que el presidente del Estado, Evo Morales, tiene una buena voluntad para el deporte, pero hay que ver el trasfondo, uno puede ofrecer mucho dinero por medallas, pero si no se ha preparado, si no ha recibido apoyo económico para la formación y el crecimiento deportivo del atleta” ese pago es ilusorio.

En ese sentido agregó que “obviamente en muchos casos el dinero no va a ser entregado porque los competidores no van a conseguir los resultados esperados”.

El viceministro Daza, dijo “yo sé que voy a tener muchas críticas al expresar esto, ellos van a decir ‘no nos han apoyado’, es cierto, pero ellos sabían desde hace dos años que el Presidente indicó que al primer lugar se va a premiar con 30.000 dólares, segundo lugar 20.000 dólares y tercer lugar 10.000 dólares, por lo que es un estímulo que ellos podían haber dosificado”.

Daza considera esa cantidad de dinero como un premio muy importante y que ningún país lo entrega. (ANF)

Fuente: noticiasfides.com