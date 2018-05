Atletas bolivianos se sienten en desventaja

Los deportistas nacionales coinciden en que el Gobierno ofrece buenos premios, pero que no ha habido una buena preparación

Deportistas bolivianos que suelen hacer podio en eventos internacionales coinciden en que los premios que ofrece el Gobierno por ganar medallas en los próximos Juegos Suramericanos son buenos, pero que la preparación ha sido mala y son muy pocos los que podrán subir al podio.

Evo Morales prometió que los bolivianos que ganen medalla de oro en Cocha 2018 recibirán $us 30.000 de premio; los que obtengan plata, 20.000; y lo que consigan bronce 10.000.

Rudolf Knijnenburg de la disciplina de tiro deportivo, acostumbrado a lograr medallas en eventos internacionales, cree que los montos que se manejan son buenos, pero que muy pocos podrán acceder a las medallas.

“El equipo Bolivia no ha tenido una preparación adecuada, no ha habido planificación en el ciclo de cuatro años, no se contrataron entrenadores y resulta que ofrecemos una buena cantidad de dinero”, dijo el mejor tirador de Bolivia.

Además el cruceño formuló algunas preguntas que las respuestas caen por su propio peso: “¿Cuántos son los deportistas que están bien preparados y cuáles son los nuevos valores que hemos creado en los últimos años para decir que pueden llegar a conseguir medallas?… ¿El espectáculo lo daremos nosotros o los extranjeros. El objetivo era tener escenarios o formar deportistas?”, dijo Rudolf.

Anuncio a destiempo

Aldo González, destacado atleta en impulsión de bala, coincide con Knijnenburg sobre todo a la hora de expresar que si el Gobierno hubiese anunciado este tipo de premios hace cuatro años, la preparación de los atletas hubiese sido diferente.

“El ofrecimiento llega muy tarde porque si hace cuatro años me decían que se va a otorgar un premio de $us 30.000 por la medalla de oro, invierto y luego recupero, esa sería la forma de trabajar y no anunciarlo a destiempo”, afirmó González.

El atleta cree que las autoridades han hecho cálculos y saben que son pocos los que pueden subir al podio. “Si es que llegan a cumplir con el pago de esos premios seguro que no pasan de los $us 120.000”, enfatizó.

La raquetbolista Jenny Daza también dijo que no hay apoyo de las autoridades para los deportistas nacionales y que no serán muchos los que conseguirán medallas en estos juegos. Sin embargo, confía en que el equipo nacional puede ganar las siete medallas de oro que estarán en juego, pues el raquet boliviano tiene un alto nivel.

Por primera vez en los Suramericanos el raquet estará en competencia y una vez más los bolivianos son favoritos, pues ya lo han demostrado en Bolivarianos y Panamericanos.

Fuente: diez.bo