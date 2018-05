Ausencia del Estado en Arcopongo deriva en explotación ilegal del oro a gran escala

Bajo el rótulo de “cooperativas”, grandes capitales mueven maquinaria pesada para la explotación de oro a gran escala con combustible subvencionado y sin licencia ambiental. Del otro lado, el Gobierno a través del ministro de Minería, César Navarro, afirma que los ilegales están en proceso de “saneamiento”.

Hasta ahí se trasladó una comitiva integrada por el senador Yerko Núñez (UD), periodistas, además de algunos comunarios de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, quienes exigen tener un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la zona aurífera desde el 2013, previa la aprobación de la nueva ley minera.

De acuerdo a información extraoficial, la producción bruta de oro al día que se extrae oscila entre 28 y 40 kilos, del procesamiento de toneladas de tierra, desvío del curso del río y una deforestación que no se ha puesto límites.

Le negaron a la comitiva el ingreso bajo el argumento de que se necesitaba la autorización del “jefe de la tranca”, después, porque los “jefes de grupo” deberían dar su consentimiento, y finalmente, porque el “jefe de la ciudad” debería aprobar el ingreso.

“¿Qué permiso necesito si es tierra fiscal?; yo te estoy presentando mi credencial de autoridad electa, pero vos me estás vulnerando mi derecho de poder ingresar a un área para fiscalizar que me faculta la Constitución Política del Estado (…). Si me demuestras que es propiedad privada, no insisto”, reclamó Núñez en la tranca.

La decisión ya estaba cantada; no dejar pasar a nadie. De pedidos de ingreso se pasó a un momento de alta tensión cuando los explotadores advirtieron que eran filmados, entonces exigieron borrar las imágenes de los celulares. Fue cuando se volcaron los roles; los “cooperativistas” empezaron a la filmar y amenazar a la comitiva de manera intimidante.

Los más de 200 kilómetros recorridos por casi 12 horas desde la ciudad de La Paz no fueron argumento para convencer a los explotadores de oro, de que el legislador y los periodistas merecían ingresar a la inspección.

“Queremos saber quién es el jefe de la ciudad de La Paz, mostramos nuestra credencial, queremos que el Ministro de Minería nos diga quién les está autorizando porque están cometiendo delitos, están en contra del medio ambiente, están explotando nuestros recursos naturales, se está evadiendo impuestos que es grave para los paceños”, lamentó.

A la Gobernación de La Paz no le fue mejor, pues el mes pasado intentó ingresar a la zona de explotación ilegal pero fue obstaculizada en su trabajo.

“Controlaban el ingreso y salida de cualquier movilidad; era una tranca donde aproximadamente 30 personas obstaculizaron el paso de la comisión de técnicos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que tenía la misión de realizar la inspección a las supuestas cooperativas asentadas en el trayecto del río Chaquety”, señala el informe del Encargado de Fiscalización de la Dirección de Salud Ambiental y Caminos Climáticos.

El informe continúa: “cuando se les dio a conocer del trabajo que íbamos a realizar, las personas parapetadas en la tranca rústica no quisieron entender, ni mucho menos darnos el paso respectivo, argumentando que tenían órdenes superiores de no dejar pasar a ninguna comisión, mucho menos que sean del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz”.

Peticiones de informe sin respuesta

Las peticiones de informe escritas (PIE) enviadas por Núñez al Ministro de Minería y Metalurgia entre noviembre y diciembre, todavía no obtuvieron respuesta.