Bazán dice que probará su inocencia desde la cárcel

El alcalde del ciudad de Oruro, Edgar Bazán, aseguró este sábado que probará su inocencia desde la cárcel de San Pedro de la capital orureña. Dijo que cumplirá con lo dispuesto por la justicia al momento de ser conducido por uniformados al centro penitenciario para cumplir detención preventiva por el caso mochilas chinas.

“Quiero comunicarles que cumpliré. Me estoy trasladando al penal de San Pedro y cumpliré como cualquier ciudadano. No tengo ningún privilegio, cumpliré con valentía y desde allá (cárcel) me voy a defender para demostrar mi total y absoluta inocencia en un proceso totalmente injusto”, afirmó.

El burgomaestre orureño dijo ser “inocente” y calificó como “injusto” el proceso que se le sigue por compra de mochilas escolares con presunto sobreprecio. Al llegar al centro penitenciario, Bazán fue vitoreado por un grupo seguidores.

La madrugada de este sábado y tras una audiencia de seis horas en una clínica, el juez Sergio Vásquez determinó enviar a la cárcel de San Pedro de Oruro con detención preventiva al alcalde Édgar Bazán, por el caso mochilas escolares, informó el fiscal departamental Mario Rocha.

Bazán está acusado por delitos de corrupción en la compra de unas 40 mil mochilas escolares para el municipio, puesto que las mismas se licitaron bajo la modalidad de apoyo a la producción nacional, pero en realidad fueron traídas desde China.

