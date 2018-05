Beni. Guayaramerín cierra la frontera con Brasil por restricciones en transporte fluvial

La aplicación del nuevo Sistema Internacional de Transporte Fluvial propuesta por el Gobierno de Brasil que pretende normar el transporte de carga en la frontera, es rechazada por los habitantes de Guayaramerín que han decidido cerrar desde las 00:00 de este viernes, el paso con el vecino país en este punto, como una medida de presión que busca revertir esta decisión.

Lo que se plantea es reemplazar a los tradicionales ‘peque peque’, que son embarcaciones pequeñas y en su lugar utilizar balsas y que la mercancía sea llevada en contenedores. En un reunión llevada a cabo el fin de semana en la que participó la Gobernación de Beni, la Asociación Comercial y un representante del consulado boliviano, se propuso que la Aduana brasileña que permita el paso de estos botes que están en condiciones de ser matriculadas y que podrían fijar una carga mínima.

Helen Gorayeb, alcaldesa de Guayaramerín, indicó a EL DEBER Radio que se han declarado en emergencia ya que la nueva disposición afectaría de manera directa a unas 200 familias que viven de realizar este oficio.

Escucha lo que dijo la alcalde de Guayaramerín (EL DEBER Radio)

“Tenemos un tratado internacional pero lamentablemente no lo estamos sabiendo realizar; se han hecho las gestiones pero no hemos tenido respuesta por lo que se determinó cerrar el paso en este punto fronterizo. No se está permitiendo el tránsito de las personas en la carretera Guayaramerín-Riberalta por via Puerto Siles, de la tranca hacia Cachuela Esperanza, todas las salidas han sido cerradas”, dijo.

La medida asegura Gorayeb, es de carácter indefinido o hasta que las autoridades nacionales pongan sus buenos oficios con sus pares brasileños para solucionar este problema ya que el transporte en ‘peque peque’ es algo tradicional que lleva décadas realizándose en Guayaramerín.

EL DEBER / Pablo Cambara