Bolivia, entre los 10 países con más avistamientos de aves en el planeta

El esfuerzo de 87 personas logró que el país ocupe el noveno puesto en el Global Big Day, un evento anual enfocado a la observación de aves y en el que participaron 170 países.

La mayoría de sus habitantes ignora que Bolivia es el sexto país con mayor diversidad de aves en el planeta. Un esfuerzo colectivo ha logrado que llegue al noveno lugar en la lista del Día Mundial de Avistamiento de Aves (Global Big Day), un evento realizado el 5 de mayo en el que participaron 28.000 personas en 170 países.

Este evento se realiza durante 24 horas una vez al año y tiene como objetivo registrar la mayor cantidad de especies de aves durante ese tiempo. En ese reto a contrarreloj, los participantes de Bolivia lograron registrar 700 especies de aves, que representan casi el 50% de la diversidad que existe en el país, que cuenta con 1.440 especies.

Foto:Sebastian K. Herzog / Asociación Armonía

“Es un orgullo nacional, Bolivia es el sexto país con mayor diversidad de aves del planeta y estar entre los 10 países con mayor conteo de especies de aves en el Global Big Day es un orgullo que tenemos como país. El 2015, Bolivia estaba en el lugar 27 de la lista, si comparamos con la participación de este año hay una respuesta mucho mayor”, destacó el director ejecutivo de la Asociación Civil Armonía, Rodrigo Soria Auza.

Santa Cruz es el departamento que mayor cantidad de especies registró, con 403. El segundo fue Cochabamba y el tercero, La Paz. A ellos, se suman Beni, Chuquisaca, Potosí y Pando. Los departamentos en los que no hubo actividad fueron Tarija y Oruro.

El Global Big Day es un evento internacional organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Este año logró que los participantes registren 6.908 especies de aves. Lo que significa que más de dos tercios de todas las existentes a nivel mundial fueron observadas durante un día.

Foto:Sebastian K. Herzog / Asociación Armonía

Este año Colombia registró la mayor cantidad de especies (1.548), le siguen Perú (1.491) y Ecuador (1.158).

El 2017, Bolivia logró el puesto 14 en la lista del evento mundial entre 151 países. En esa oportunidad registró 486 especies de aves, alrededor del 30% del total que existe en el país.

Este año 87 personas entre aficionados a la observación de aves, biólogos, ornitólogos, fotógrafos, guías de ecoturismo, ubicados en diferentes puntos del territorio nacional se dedicaron a hacer el registro en 178 listas que incluyeron en el portal ebird.org.

La participación de Bolivia fue organizada y coordinada por la Asociación Civil Armonía, el Club de Observación de Aves de Bolivia (CORA-Bolivia) y la Asociación Boliviana de Ornitología (ASBOR).

Industria de millones de dólares

El aviturismo o turismo ornitológico es una industria que mueve millones de dólares al año. Es una actividad en la que un grupo de personas se desplaza a un destino para observar a las aves locales en su hábitat natural.

Se estima que en Colombia, país que lidera la lista por segundo año consecutivo, se genera un movimiento económico de nueve millones de dólares anualmente, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ese país.

El director científico de la Asociación Civil Armonía, Sebastian Herzog, manifiesta que en Bolivia un tour de observación de aves, de una duración de dos semanas, tiene un costo que oscila entre los 6.000 y 8.000 dólares.

Foto:Sebastian K. Herzog / Asociación Armonía

Para realizar esta actividad, conocida popularmente como “pajariada”, los visitantes asignan recursos destinados a su estadía, alimentación, transporte, entre otros múltiples servicios que dan trabajo directo a decenas personas. Lamentablemente, para los entrevistados no existen las políticas que acompañen esta actividad ni la infraestructura adecuada.

“Bolivia ha pasado desapercibida por muchos años porque (el aviturismo) no se promociona, no se posiciona en el mercado y no existía una guía de aves: esta es la herramienta clave porque sin la guía ni bolivianos o extranjeros pueden saber lo que vienen a observar al país”, añade Herzog, uno de los autores de la guía Aves de Bolivia.

Para el científico se trata de posicionar a Bolivia con una actividad que genera mucho dinero y que, al mismo, tiempo es amigable con el medio ambiente.

La riqueza y la represa

Para el coordinador nacional del CORA-Bolivia, Hugo Santa Cruz, más allá de que el Global Big Day sea un evento competitivo, el objetivo es fomentar la conservación de las especies de aves a través de la generación de conciencia.

Según explica Santa Cruz, una de las listas relevantes que ayudó a llegar al noveno puesto fue la de un guía de Mayaya (municipio de Guanay). “Irónicamente, este es una de las zonas que se verían afectadas por la construcción de la represa del Chepete. Si la zona hubiera estado inundada, probablemente hubiera incidido para que no estemos en el top 10 de la lista”, apunta Santa Cruz.

Foto:Martón Hardy / Asociación Armonía

Observar aves para conocer

“Como dice el famoso dicho, ‘no cuidas lo que no conoces’. La mayoría de la gente no sabe que Bolivia ocupa el sexto lugar en el mundo en riqueza de aves, que muchas son vulnerables y que son indicadores de la salud del medio ambiente, y si esto se ignora no se le va a prestar atención”, enfatiza Herzog.

Para los entrevistados, la observación de aves se constituye en una oportunidad para que los bolivianos y los extranjeros conozcan la enorme diversidad que tiene en país.

Por ello, el objetivo para el 2019 es llegar al quinto lugar, algo que Herzog considera que es perfectamente factible.

Diversidad y peligro

Además de ocupar el sexto lugar con mayor diversidad del mundo, Bolivia ocupa el quinto con la mayor cantidad de especies de aves en América. En peligro En Bolivia existe 1.440 de especies de aves registradas hasta el momento. De ellas, alrededor de 54 están amenazadas. Las regiones con más especies amenazadas son los yungas y los valles secos.

En Bolivia existe 1.440 de especies de aves registradas hasta el momento. De ellas, alrededor de 54 están amenazadas. Las regiones con más especies amenazadas son los yungas y los valles secos. Especies Entre las especies amenazadas está la paraba Barba Azul, la paraba la Frente Roja y la pava Copete de Piedra. Esta última está a punto de desaparecer, ya que habita el Chapare, en las zonas productoras de coca, y además de estar perdiendo su hábitat, las personas se alimentan de ella.

