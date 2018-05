Bolivia frente a menor dinamismo económico

Evaluación de economistas y analistas. Los bonos sociales están en peligro de revertirse, según evaluación

El mercado informal también se ve afectado por la reducción de ingresos de los hogares.

Cuatro economistas, una socióloga y un analista político evaluaron el escenario económico luego de 11 años de auge de la actual administración. Según la evaluación, Bolivia está frente a un escenario de menor dinamismo económico; sin embargo, el Gobierno mantiene invariable sus políticas y confía que el crecimiento se elevará este año.

Según Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia, si bien se mantiene la política social del Gobierno mediante los bonos sociales a costa de las empresas públicas, se observan señales de que la economía pierde dinamismo.

Por su parte, el director de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica, Gonzalo Chávez, advirtió que la informalidad ya no es una ventaja para el país porque impide la articulación productiva.

Entretanto, la socióloga Fernanda Wanderley, al explicar la publicación, admitió que el ingreso ha mejorado lo que generó una protección moderada a las familias que lograron aumentar sus ingresos, pero advirtió que se ha producido una mayor migración del campo a la ciudad por la alta vulnerabilidad que representa la actividad agrícola.

Analistas observan señales de enfriamiento de la economía

Avances sociales logrados en peligro de revertirse

El estancamiento de depósitos del público, el descenso de la actividad de la construcción, además de una notable baja de las importaciones en un escenario de alto déficit fiscal y permanente debilitamiento de la posición de reservas del Banco Central explican la contracción de la economía, según economistas, sociólogos y analistas políticos que comentaron la reciente publicación de la socióloga brasileña Fernanda Wanderley.

Según Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia, si bien se mantiene la política social del Gobierno mediante los bonos sociales a costa de las empresas públicas, se observan señales de que la economía pierde dinamismo.

No estuvo del todo convencido con una declaración de su colega, Armando Méndez, quien habría manifestado que por ejemplo se tendría pleno empleo en el sector de la construcción. Morales admitió que en el país los trabajadores menos calificados mejoraron sus ingresos por encima de los calificados. Esta misma situación fue confirmada por el Instituto Inesad, en una medición reciente.

El ministro de Economía, Mario Guillén, insistió en sus declaraciones que la economía crecerá 4.7 por ciento este año y señaló que el número de empresas legalmente, registradas había subido en más de 3.000 unidades durante el primer trimestre.

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, ratificó las proyecciones del crecimiento económico.

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) dijo en una evaluación que el año pasado el sector se contrajo en 36 por ciento respecto a 2016, aunque creció 4.99 por ciento en 2017.

INFORMALIDAD

El director de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica, Gonzalo Chávez, advirtió que la informalidad ya no es una ventaja para el país porque impide la articulación productiva. Refirió que los sectores del comercio informal, al achicarse la economía, también es fuertemente afectada. Dijo que las importaciones se contrajeron de 10.000 a 7.000 millones de dólares, lo que genera una menor actividad en esa misma dimensión. “Las mafias no generan valor porque no están vinculadas a la producción sino a la circulación de los bienes”, sostuvo, en alusión a la elevada informalidad dominada por grupos con alto poder económico y que no generan ingresos al fisco.

Por su parte, Wanderley al explicar la publicación admitió que el ingreso ha mejorado, lo que generó una protección moderada a las familias que lograron aumentar sus ingresos, pero advirtió que se ha producido una mayor migración del campo a la ciudad por la alta vulnerabilidad que representa la actividad agrícola. “Se han convertido en trabajadores urbanos en diversas actividades y muchos de ellos tienen incluso triple residencia”, agregó.

Sostuvo que en este escenario se requieren políticas gubernamentales para asegurar la sostenibilidad de las medidas asumidas por el Gobierno, a las que observó la ausencia de una visión integral.

Ejemplificó que las políticas del Ejecutivo tienen en el tipo de cambio un tema central, que está favoreciendo a ciertos sectores económicos, especialmente de importación, pero advirtió que en cuanto a los hogares, pese al aumento, en los de más bajos ingresos, el costo de vida sigue siendo más alto en aquellos respecto de los hogares más ricos.

Manifestó que no resulta congruente que por un lado el Gobierno sostenga una política social basada en bonos, pero por otro lado absorbe estos ingresos mediante la presión tributaria.

Al respecto, el politólogo Diego Ayo señaló que al menos dos millones de bolivianos se encuentran en posición de vulnerabilidad y dijo que en la región 14 millones de personas han retornado a la pobreza.

RETORNO A LA POBREZA

El municipalista Mario Galindo fue más explícito y dijo que la política de los bonos sociales ha logrado mejorar la situación de los hogares con menores ingresos.

Sin embargo, es probable que el escenario de enfriamiento de la economía puede provocar el retorno a la pobreza, de los hogares vulnerables.

Galindo criticó que los asalariados se muevan al ritmo de los decretos del Gobierno.

Asimismo, Rubén Ferrufino indicó que el Gobierno no ha logrado ampliar el universo tributario y que alrededor de 4.100 empresas contribuyen con 85 por ciento de las recaudaciones fiscales

EDUCACIÓN

Por otra parte, Morales manifestó en sus comentarios respecto al texto de Wanderley, que resulta incomprensible que el Ministerio de Educación se resista a aplicar las mediciones de la calidad educativa en el país con la metodología Pisa, que tiene este objetivo, pero es entendido por el Gobierno como una herramienta neoliberal.

A nivel mundial, los organismos internacionales recomiendan mejorar la educación y alcanzar la calidad para que apoye el desarrollo económico de los países.

Finalmente, el expresidente del BCB lanzó la hipótesis que por las consideraciones expuestas se prevé que la economía se irá paralizando gradualmente porque el ahorro no aumenta y dijo que los bancos se enfrentan al problema de liquidez, donde las medidas asumidas por el ente emisor son insuficientes. “No sabemos cómo resolverán esta situación los bancos”, dijo.

