Bolivia toma ‘contacto directo’ con países de la Unasur para fijar reunión y resolver temas pendientes

Por el momento Bolivia continúa tomando “contactos directos” con sus pares de los países de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) en la búsqueda de consensos para fijar la fecha de un encuentro para resolver temas como la designación del Secretario General, que pusieron en mesa seis países que suspendieron su participación en el bloque.

El canciller Fernando Huanacuni informó que desde la Presidencia Pro Témpore, que está a cargo de la administración boliviana, se hacen los contactos en la perspectiva de tratar y resolver los “temas pendientes” que dejó la saliente gestión de Argentina, bajo mandato del presidente Mauricio Macri.

El viernes 20 de abril se conoció de la decisión tomada por Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay de suspender su participación en el bloque por la falta de designación del Secretario General, tras el cumplimiento de la gestión de Ernesto Samper y la resolución de problemas administrativos en la sede del bloque, en Ecuador.

“La Presidencia Pro Témpore desde el primer día que hemos asumido se ha tomado los contactos. Hemos hecho los ajustes administrativos en sentido de que cuando hay temas pendientes importantes como es la designación del Secretario General y la renovación de la parte administrativa nosotros (apelamos a) mecanismos por los cuales ya está por ejemplo anunciada nuestra reunión extraordinaria”, explicó en una entrevista con la estatal Patria Nueva.

El bloque está formada por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, República Cooperativa de Guyana, Paraguay, Perú, República de Suriname, Uruguay y Venezuela. Una de las posiciones críticas fue la del canciller chileno, Roberto Ampuero, quien dijo que Unasur “no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas” relacionados con la región. Aseguró que le significa a su país un gasto anual de $us 800.000.

Huanacuni aseguró que la administración de Evo Morales realiza las gestiones necesarias y confirmó que el Presidente viajará a Costa Rica a la posesión del electo mandatario Carlos Alvarado. (07/05/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz