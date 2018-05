Boliviano se abre espacio en el fútbol de EEUU

El defensor Adrián Johnny Jusino Cerruto juega en el Tulsa Roughnecks, de la United Soccer League (USL), que corresponde a la segunda división de las ligas estadounidenses.

Apunta a lo más alto. El boliviano Adrián Johnny Jusino Cerruto se abre espacio en el fútbol de Estados Unidos, llegó esta temporada al Tulsa Roughnecks, de la United Soccer League (USL), segunda división de Estados Unidos. Su buen desempeño en la zaga de su equipo ha permitido que instituciones deportivas de la MLS lo tengan en la mira, pero hasta el momento solo ha sido eso, contacto.

Jusino, de 25 años, nació en Coroico (municipio de La Paz) y desde que dio sus primeros pasos ya tenía el interés por patear un balón. Se inició en la escuela del pueblo y en su adolescencia entró a la escuela de Ramiro Blacutt. “Se puede decir que me formé ahí, después me fui a La Paz”, dijo a DIEZ desde Tulsa (Oklahoma), que recuerda poco a poco sus inicios.

Tiempo después tuvo que dejar su natal Coroico para migrar a La Paz, pues Atlético Alianza –de la Primera A- se fijó en sus habilidades y lo fichó, ahí tuvo que terminar sus estudios escolares. Después, logró dar un salto al primer equipo de Bolívar, pero no tuvo las chances que esperaba. Fue dado a préstamo a Petrolero del Chaco –estuvo en el primer ascenso- para ganar ritmo y a su retorno rescindió el contrato. “No me daban la posibilidad de jugar”, declaró Jusino.

Una y otra vez

El futbolista, por su rendimiento deportivo, se ganó una beca para estudiar Negocios en Dallas (EEUU) y seguir aprendiendo más del deporte que lo apasiona, pero al poco tiempo tuvo que dejarlo para retornar al país, ya que Maestranza (La Paz) lo convenció para que forme parte del proyecto para encarar el Nacional B (2013). “No conseguimos nada”, dijo Jusino, que no se cansó de insistir en el balompié norteamericano y firmó en el Ventura Fusion (de Los Ángeles), de la tercera división.

Las raíces siempre pesaban al momento de tomar una decisión y nuevamente Jusino volvió a Bolivia para jugar en Always Ready, en el que militó hasta 2017. “Me convenció la oferta que me hicieron y acepté. Fue mi último club en Bolivia”, dijo Jusino.

Jusino Cerruto , con la camiseta de Always Ready. Foto: Internet

Dio el gran paso

Jusino, sin empresario de por medio, empezó a buscar una nueva oportunidad en el fútbol de Estados Unidos. “Como ya me habían visto jugar aquí, empecé a buscar una oportunidad. Envié mi curriculum a varios lugares, toqué puertas aquí y allá porque no había nadie que me pueda ayudar”, expresó Jusino, que se ha ganado un puesto el plantel que dirige David Vaudreuil y como todo jugador espera que le hagan seguimiento para ser tomado en cuenta en la selección boliviana.

Fuente: diez.bo