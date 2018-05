Bruno Rojas pone la mira en los JJOO Tokio 2020

El velocista cochabambino Bruno Rojas, quien anunció ayer su retiro de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 por una tendinitis crónica en el tobillo izquierdo, anunció que su revancha será clasificarse a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Notoriamente acongojado y triste por la decisión tomada, Rojas indicó que regresará a la alta competición con más fuerza y ganas que nunca.

“Estoy molesto por no poder participar, molesto porque la lesión no me dejó correr al nivel que estaba haciéndolo. Pero estoy tranquilo, porque al fin determinaron la lesión que tengo. Ahora mi meta está en llegar a Tokio 2020 de la mejor manera y superar lo que hice en Londres 2012”, explicó Rojas.

De acuerdo al parte médico, Rojas se lesionó en los Juegos Olímpicos Río 2016, situación que derivó un una tendinitis crónica que hoy lo mantiene con el pie inmovilizado y usando muletas.

Asimismo, el tiempo de recuperación será de seis semanas, situación que no sólo lo aleja de los Juegos Suramericanos, sino que también de otros eventos internacionales importantes.

Después de permanecer por seis semanas con el inmovilizador, Rojas anticipó que iniciará una recuperación por dos semanas más, empero la recta final de su restablecimiento y puesta a punto final se iniciará en octubre en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Su retorno está previsto para enero de 2019.

“Los Juegos (Suramericanos) son en nuestra casa y me siento muy deprimido y bajoneado. Gracias a mi familia logré recuperar mis ánimos. Ahora, con los ánimos renovados, a pensar en los próximos torneos que se vienen y en Tokio 2020”, apuntó Rojas, quien ya estuvo en los JJOO de Londres 2012 y Río 2016 en representación de Bolivia.

AÚN NO DEFINEN A SU REEMPLAZANTE

Luego de la salida de Bruno Rojas del equipo nacional de relevos 4×100, aún no se conoce el nombre de su reemplazante para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

“Hay una camada joven de velocistas, los chicos están bien. Soy sincero, quizás no estén para llegar a una medalla, pero confío en que harán buena representación”, dijo Rojas.

ROJAS: “LOS ATLETAS NO TENEMOS CONDICIONES”

El atleta Bruno Rojas, baja en el equipo boliviano en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, aseguró ayer que los deportistas en su conjunto no cuentan con condiciones de entrenamiento ni equipamiento necesario para conseguir grandes objetivos.

“Nunca se preocuparon. Lo digo e invito a quien diga lo contrario que venga y me exprese en la cara. El deporte boliviano está mal, hay que mejorar todo. Estamos de mal en peor”, indicó Rojas.

Según el velocista que marcó un hito histórico al avanzar a una final de serie de atletismo en los JJOO Londres 2012, desde el cierre del estadio y la construcción de nuevos recintos, los deportistas no contaron con lugares aptos para el entrenamiento, derivando en lesiones por practicar en lugares inadecuados.

“Las pistas deben estar abiertas al 100 por ciento para los atletas. Nos sacaron del estadio, nos dijeron que entrenemos donde sea. Tuvimos que improvisar y donde sea, hasta en la calle. Eso deriva en lesiones”, lamentó Rojas.