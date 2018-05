Cae en Chapare extranjero jefe de préstamos ‘gota a gota’

Se realizaron operativos en Ivirgarzama y Villa Tunari, donde fueron capturados nueve colombianos. También ha habido detenidos en Oruro, La Paz y Pando

Jesús Alanoca / Erbol

Entre los nueve aprehendidos integrantes de una banda dedicada a realizar préstamos bajo la modalidad denominada ‘gota a gota’, destaca la de Hugo de Jesús Restrepo Marín, quien sería el cabecilla de la organización delincuencial. Se conoce que Restrepo tenía domicilio constituido en Villa Tunari (provincia Chapare), donde había establecido negocios de venta de ropa y de comida como ‘fachada’ para su actividad delincuencial.

Con la captura de estos súbditos colombianos en los operativos realizados en Ivirgarzama y Villa Tunari, en Cochabamba, ya son cuatro los departamentos donde la Policía ha capturado a miembros de estas organizaciones que prestaban dinero para cobrar altos intereses. El miércoles anterior se aprehendió a dos personas en Oruro, el 10 de mayo cayeron seis en Pando y durante abril hubo varios operativos en La Paz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló que los súbditos extranjeros otorgaban montos de dinero a prestamistas con intereses superiores al 20% y que la Policía investiga los métodos de presión que utilizaban para cobrar, como secuestros u otros. El comandante de la Policía, Faustino Mendoza, señaló que además del cabecilla, se detuvo a Alexander Restrepo, Carlos Andrés Cardona, Rubén Marino Loayza, Luis Alfredo Apache, Deysi Apache Rojas, Elkin Valencia Loayza, Juan David Rodríguez y José Alirio Soto, a quienes se secuestró tres motos, dos armas de fuego, sustancias similares a la marihuana, dinero, billetes falsos, 14 celulares y más de un centenar de tarjetas de registro de los préstamos.

Romero indicó que se conoce que varios súbditos de esa nacionalidad abandonaron el trópico cochabambino al evidenciar la acción de los uniformados. Se conoce que solo en Villa Tunari existen más de 200 pobladores que accedieron a estos préstamos y luego tuvieron que pagar los considerables intereses bajo amenazas. Además, la autoridad aseveró que no se descarta que los dineros fueran parte del lavado de recursos del tráfico de drogas y se indaga si los distintos grupos de colombianos asentados en diferentes departamentos actuaban de forma coordinada. El ministro explicó que sostuvo una reunión con la embajadora de Colombia en el país, Edith Andrade, quien explicó que existen unos 7.000 residentes legales. Por otra parte, no se precisa cuántos indocumentados habría y la representante solicitó que no se estigmatice a esa población.

Otros detalles

Modus OperandiConsistía en dar préstamos a personas necesitadas de dinero, pero con intereses de 20% a 30%. Los cobros se hacían a diario, y de no pagar los prestamistas eran víctimas de intimidación y coacción.

Negocios ‘fachada’

El líder de la organización tenía un negocio de ropa y otro de comida en Villa Tunari para camuflar su actividad ilícita.

