Campesinos amenazan con cercar Sucre si cabildo toca a Urquizu

Piden que en el encuentro por el campo Incahuasi no se hable de la destitución de autoridades. Conminan a los maestros a retomar labores o les restringirán el ingreso a las comunidades

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







El secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) advierte que cercarán Sucre si es que el cabildo de mañana pide la renuncia del gobernador de ese departamento, Esteban Urquizu.

“El sector campesino va a reaccionar, ahí sí vamos a cercar la ciudad, porque finalmente el pedido no es eso (destituir a las autoridades). Ellos que hablen del territorio”, sostuvo en conferencia de prensa el secretario ejecutivo de esa instancia, Román Barrón.

Conoce más:

Detalló que “nuestros afiliados no van a participar porque eso no es con la intensión de defender a Chuquisaca, no es con la intensión de los límites, sino es dar un golpe al departamento de Chuquisaca”.

Ayer el propio gobernador advirtió que la intención de la reunión, que tendrá lugar mañana, es sacarlo de su cargo, además de definir nuevas medidas de presión dentro del conflicto por el campo Incahuasi con el departamento de Santa Cruz.

Lea también:

“Que no hablen de las instituciones, del gobernador, del alcalde, para aquello había pues revocatorio. Democráticamente ahí tenían que demostrar capacidad. Ahora quieren dar un golpe de Estado, eso jamás vamos a permitir”, agregó el dirigente, a tiempo de conminar a los maestros a retomar sus labores, bajo la advertencia de expulsarlos de las comunidades.

Fuente: eldeber.com.bo