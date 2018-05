Capriles: Ojalá podamos todos reencontrarnos y salvar a Venezuela

El ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, señaló este domingo que “ojalá podamos todos reencontramos y salvar a Venezuela”.

“Hoy día se trata ya de la salvación de Venezuela, no de un líder o partido o un poderoso que su único interés es el poder para beneficio propio; es salvar a nuestra patria! Esa patria que hoy y todos los días llora!”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo resaltó lo que a su jucio represnta una asencia de verdadera unidad e invitó a “remar juntos”.

“Nos guste o no tenemos que remar juntos porque más allá de hoy hay una realidad que cada día empeora y afecta a millones de venezolanos que su problema no es votar sino comer, porque al final sus derechos habiendo sido secuestrados no le permiten dar con la solución!”, puntualizó.

(1)”Si tienes cierto respeto por la gente tal como es,tu podrás ser más eficiente en ayudarlos a ser mejores de lo que ellos son”De las peores cosas sembradas en estos años está la intolerancia,el poco respeto por los pensamientos de los demás cuando no coinciden con los nuestros — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de mayo de 2018

(2)Ningún ser humano es dueño de la verdad absoluta.En estos días se leen comentarios que sin duda confirman que quienes promueven el odio han tenido éxito en su misión.Acaso que alguien quiera votar hoy o abstenerse merece todo tipo de calificativos? — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de mayo de 2018

(3)Es que acaso conocemos a c/persona como para juzgarla?Es que somos perfectos y aquellos que tienen una posición contraria no lo son?Si no escuchamos, si no aprendemos a respetarnos y a tolerarnos jamás identificaremos al verdadero adversario y no acabará esta pesadilla! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de mayo de 2018

(4)Todo este debate en mi opinión nos lleva a la conclusión que ninguna posición logró convencer a la inmensa mayoría de los venezolanos.Hay claramente una ausencia de verdadera unidad y que somos humanos para equivocarnos pero también tenemos la oportunidad para rectificar! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de mayo de 2018

(5)Nos guste o no tenemos que remar juntos porque más allá de hoy hay una realidad que cada día empeora y afecta a millones de venezolanos que su problema no es votar sino comer, porque al final sus derechos habiendo sido secuestrados no le permiten dar con la solución! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de mayo de 2018

(6) Ojalá podamos todos reencontrarnos y salvar a Venezuela! Hoy día se trata ya de la salvación de Venezuela, no de un líder o partido o un poderoso que su único interés es el poder para beneficio propio; es salvar a nuestra patria! Esa patria que hoy y todos los días llora! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de mayo de 2018

Fuente: lapatilla.com