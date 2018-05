Carlos Mesa y su gestión de Gobierno: Estoy tranquilo porque lo que hicimos fue de manera correcta

El ex presidente Carlos Mesa aseguro de manera muy firme que el se encuentra tranquilo en el marco de las acusaciones de supuestos hechos de corrupción en su gestión.

“Estoy tranquilo porque lo que hemos hecho lo hemos hecho correctamente”, no tenemos vínculos con hechos de corrupción ni mi autoridad en ese momento, ni mis colaboradores.

Mi gestión no se hace efectivo los decretos supremos sino hasta la gestión del ex presidente Rodriguez Velze.

El tema de investigación es corroborar estos hechos y contrastarlos.

La investigación nace en Brasil y de acuerdo al este el primer soborno de acuerdo al informe, se dio cuando ya no era presidente, además un decreto supremo no licita ni hace contrato. Mis decretos no entraron en vigencias , ni se ejecutaron las obras, ninguna de estas normas son vinculantes a la construcción.

Por otro lado quiero afirmar de manera categórica que Lula no me hizo ninguna insinuación poco ética.

Por otro lado mesa dijo que no le parecía ético que la presidente de la comisión haga declaraciones en medio de la investigación, declaraciones que dañan mi dignidad, honestidad y trayectoria.

Por otro lado Mesa aseguro que CM, no es Carlos Mesa.

Lo lamentable de todo esto dijo el ex presidente es que en nuestro país te plantean que tu eres corruptos y debes hacer todo para demostrar que no es así cuando en todo el mundo sucede que se presume tu inocencia y quien te acusa es quien debe demostrar que eres corrupto.

Otro aspecto que quiero dejar claro es que no ser candidato a nada, con respecto al reto a debatir por parte del Vice presidente no merece ningún comentario por respeto a usted y a las personas que nos ven.

Fuente: No mentirás, red PAT