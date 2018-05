Caso mochilas: Se cumplió audiencia de extracción de pruebas con la apertura de 15 sobres

COCHABAMBA | Después de 45 minutos, concluyó la audiencia de extracción de pruebas por el caso de la adjudicación de mochilas escolares para la gestión 2018 en la Alcaldía de Cochabamba. El abogado defensor del alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, Humberto Trigo, informó que se aperturaron más de 15 sobres de información de las computadoras secuestradas. El técnico de la investigación pidió 20 días para analizar el contenido e emitir un informe.

Leyes llegó en horas de la mañana hasta las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para participar de esta audiencia. Esta vez utilizó un chaleco rojo y no así el verde alusivo al partido de los Demócratas como en anteriores ocasiones.

“Asistimos porque se va a ver la extracción de elementos de convicción. Cada computadora tiene bastante información solo se pide dejar lo necesario para la información del caso”, informó el abogado de la autoridad edil, Humberto Trigo, previamente.

El abogado añadió que la defensa de Leyes pidió que en esta audiencia las máquinas sean sometidas a un proceso de peritaje técnico, ya que la juez del caso no consideró necesario este procedimiento. “Se me ha negado el pedido en sentido de que es un a paertura no mas”.

Llamó la atención, que en las instalaciones del IDIF, el exsecretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Sergio Coca, quien hace poco anunció su alejamiento de la defensa del caso, se encontraba a la espera de Leyes para saludarlo antes su ingreso a la audiencia.

“Esta apertura ha servido para lograr la detención domiciliaria de mi cliente entonces recién después de esta apertura debería haberse pedido la detención”, observó Trigo.

La primera audiencia de pruebas se realizó el 21 de abril, antes de la detención domiciliaria del alcalde, sin embargo hasta la fecha no se concluyó.

El caso se inició el 3 de abril con la denuncia de la concejal Rocio Molina (MÁS) denunció irregularidades en la adjudicación de 91.000 mochilas escolares para la gestión 2018.

Durante la audiencia Leyes observó la apertura se haya hecho sin la presencia del investigador del caso.

Los Tiempos Digital /Jessica Vargas