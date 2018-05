Cayó una banda de narcopolicías en Costa Rica que traficaba drogas y había denunciado “acoso laboral”

“Para nosotros no fue una sorpresa lo de los allanamientos, no sabíamos el día exacto, pero fue una alegría porque tenemos mucho tiempo de estar hasta suplicando que nos ayudaran a capturarlos. Policialmente sabíamos en lo que estaban, por suerte tenemos la Policía de Control de Drogas, el director me decía deme tiempo, el asunto va bien, porque uno llega a exasperarse, los mismos compañeros de la estación les decían en la cara: sabemos lo que ustedes están haciendo“, explicó el comisario Arias.