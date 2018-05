César Salinas: “En la FBF hay mucho por trabajar”

El nuevo presidente de la Federación promete mucho trabajo, sobre todo en las asociaciones del país. Salinas tiene en mente construir un Centro del Alto Rendimiento en La Paz y apunta a clasificar al Mundial de Catar.

Baldo Ramallo

Luego de posesionarse como el nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas sostuvo que ahora comienza el trabajo más duro. El titular de la Federación explicó que no hay un trabajo administrativo, y a su llegada observó que no todo es un desorden.

Entre sus principales metas a corto plazo está poder organizar por completo a la FBF, pero también tiene planificado una sorpresa.

En los siguientes días explicó que viajará a la Conmebol para proponer a La Paz como la sede de un congreso de presidentes.

Este evento se efectuará después del mundial de Rusia 2018, Salinas señaló que será histórico albergar un acontecimiento de esta magnitud en el país.

A largo plazo, el presidente es soñador, espera ver a nuestra selección nacional en el Mundial de Catar 2022.

El mandamás del balompié nacional está seguro que hay talento en el país, pero se debe organizar un trabajo serio para conseguir así el boleto a la próxima Copa del Mundo.

Contó además que estar al frente de la Federación es un trabajo muy exigente. Lamentó que ahora dejará de lado a su familia.

Sobre su exequipo The Strongest, Salinas está tranquilo, ya que su sobrino, Henry, está a la cabeza del club paceño.

El titular, aprovechó este diálogo con DIEZ para lamentar la manera de proceder de algunos dirigentes de otros equipos que lucharon por impedir que llegue a la cabeza de la institución.

Ahora pide unidad y espera que todos los clubes sean un aporte en estos cuatro años de gestión que recién comienza.

¿Cómo se siente ahora, días después de ser posesionado como presidente de la FBF?

La verdad me siento muy tranquilo, porque sé que estoy trabajando para el fútbol y para nadie en particular. El sacrificio es para que todo el país esté feliz y con esta visión que tengo sueño y espero que el día de mañana todos los distintos equipos de la División Profesional estén presentes en las reuniones que tengamos para así poder debatir y hablar de los problemas primarios que tenemos en este momento, como por ejemplo las deudas que tienen complicados a algunos clubes y que genera un malestar justificado en los futbolistas.

¿Cuándo se inició como dirigente en The Strongest, se imaginó que algún día sería presidente de la FBF?

No (ríe), para nada, La verdad es que yo no canto victoria hasta que lo consigo, jamás me gusta hablar por adelantado, siempre me caractericé por trabajar en el día a día, ir paso a paso, eso fue lo que hicimos ahora para llegar a la cabeza de la Federación. Recuerdo que trabajamos todo el 2017 y parte de este año, y ahora que estoy en la FBF asumo esta responsabilidad con la intención firme de trabajar por el fútbol.

¿En qué momento de su carrera como dirigente dijo puedo ser presidente de la federación?

Tal vez fue cuando era la víspera de la elección. Recuerdo que ya teníamos asegurados los 19 votos, dije ahora si se puede dar, ya tenía a la vez la aprobación de FIFA y Conmebol, no había argumentos para poder retrasar esta idea, me propuse seguir adelante y con sacrificio logramos llegar hasta acá.

¿Qué le dijo la familia en ese momento?

(Silencio), bueno me apoyaron porque sabían que era lo más importante para mí. Siempre conté con el respaldo de mis seres queridos y eso me da una fortaleza grande para seguir adelante, ahora está claro que habrá un cambio en mis hábitos con la familia porque tengo que viajar mucho, debo estar fuera de mi casa por muchos días, todo este cambio lo voy asimilando día a día, mi familia igual se va acostumbrando a este nuevo ritmo de vida que debo llevar. Saben que tengo todo el interés de trabajar por el bien del fútbol nacional y su apoyo es clave. Todo eso hace que mi estilo de vida pase un poco desapercibido, es difícil pero cuando hay ilusiones de trabajo todo se puede, estoy seguro que esto recién comienza, hay demasiadas cosas por hacer, mejorar, trabajar; sin embargo, todo sacrificio tiene recompensas, ahora me toca ver hacía adelante apoyarme en la gente que me quiere, junto a ellos seguiré con paso firme para conseguir todos los objetivos que tenemos trazados a corto, mediano y largo plazo, y luego se verán los frutos de todo lo que se hará con esfuerzo.

¿Disfruta mucho estar a la cabeza de la FBF, más allá de las exigencias?

La verdad no lo disfruto tanto, es cansador, soy muy equilibrado siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera. Estimo que en unos tres meses vamos a tener una federación que estará muy organizada, hay que comenzar a delegar funciones, pero ya con todo organizado. Más adelante quizás tenga un poco más tiempo para mi familia y también para mis actividades particulares, no hay que olvidar que también tengo un trabajo y me debo a el, así que todo eso suma. La clave para organizarme es distribuir mi tiempo.

¿En qué condiciones encontró la federación?

Mal, la federación esta pésima, está totalmente desorganizada sobre todo en la parte administrativa. No existen filtros de control, no hay un flujo de comunicaciones, no hay un adecuado circuito de trabajo, es lamentable ver como se administró todo este tiempo, eso hay que arreglar se debe mejorar y trabajar mucho en estos aspectos.

Considero que debemos hablar mucho con el personal administrativo, se los debe comprometer con su trabajo, siento que no tienen ninguna responsabilidad ni lealtad con su fuente de trabajo. Eso es muy malo, porque no te ayuda en la parte administrativa, pero a pesar de todo esto ya estamos trabajando.

La idea es fortalecer en todos estos aspectos, no será de un momento a otro, pero el proceso de cambio ya comenzó, hay que seguir por ese camino para conseguir los objetivos que tenemos.

¿En cuánto tiempo veremos una institución sólida?

Sólida como debe ser, la veremos en la medida que los clubes y la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) nos apoyen, ellos deben comprometerse a este proceso de cambio, pero si vamos a seguir con prejuicios, con la mentalidad que acá el ‘colla’ o el de occidente no aportará a nuestro fútbol, tendremos varios problemas. Aunque me di cuenta que todo eso se reduce a un par de dirigentes que no entienden que el fútbol necesita un cambio, los demás equipos comprendieron que era el momento de cambiar y mejorar. En más de una década el fútbol boliviano fue para atrás, eso no lo digo yo lo saben todos, la gente de a pie, los hinchas que compran domingo a domingo su entrada, los dirigentes saben que esto es verdad. Los futbolistas igual saben la realidad, son ellos los que deben sacar la cara por nosotros y muchas veces no tienen los medios adecuados para hacerlo, sin embargo, dan todo de sí y a veces los resultados no les acompañan, todo eso se debe trabajar.

El objetivo es ir ahora para adelante, cambiar todo lo malo que se hizo, aunque lastimosamente hay gente que se resiste al cambio porque están acostumbradas a agarrar el poder y no soltarlo, encima de aferrarse a este poder no hacen gestión, eso fue lo que paso en estos cuatro años.

Desde que yo estoy como dirigente operativo, observé que solamente se hace un trabajo administrativo y político, no hacen una gestión institucional, es lamentable la manera que se llevó el fútbol en todo este tiempo.

¿Se imagina a nuestra selección en un Mundial?

Hay que trabajar (suspira), el sueño mío y el de todos es ver a nuestra selección en un mundial, tenemos mucho tiempo, el mejor termómetro será el próximo año en la Copa América. Considero que en el segundo semestre ya con un técnico titular podemos encarar un proceso de largo aliento que nos permita soñar, tenemos buenos jugadores, acá en el país hay talento, tan solo debemos apoyarlos para conseguir que los objetivos que todos tenemos se cumplan, nuestra idea es seguir firme en un proceso que nos invite a soñar con llegar de nuevo a una Copa del Mundo. Estoy convencido que se puede.

¿Qué siente César Salinas al escuchar nuestro himno nacional en algún territorio extranjero?

Yo soy muy patriota, siento un gran civismo, me siento orgulloso de haber nacido en este país, me emociona sentir las notas del himno.

¿Ya tiene en mente el nombre del técnico interino de la selección nacional?

La verdad todavía no, tengo en mente y en carpeta el nombre de varios entrenadores, todos van a ser evaluados. Considero que el nombre del nuevo entrenador de la selección nacional la daremos a conocer en los siguientes días, no me quiero apresurarme sobre este tema.

¿Cómo se va a encarar los amistosos de la selección?

Hablaremos con los distintos equipos, como no es una fecha FIFA estoy seguro que los clubes no querrán prestar a sus mejores jugadores para enfrentar los distintos amistosos que tenemos planificado. Esta es un buena oportunidad para que los jugadores más jóvenes que tenemos comiencen a adquirir el roce internacional que a veces hace falta, los futbolistas que irán darán la talla que se necesita para jugar y vestir la polera de la selección nacional.

¿El técnico interino será nacional o extranjero?

Yo prefiero que sea un técnico nacional, pero tampoco se descarta las otras opciones que manejamos, todos están sujetos a una evaluación, no queremos generar falsas alegrías a la afición nacional, es por eso que no quiero dar nombres para evitar que se especule y se genere malos entendidos.

En junio, máximo hasta julio, ya tendremos al seleccionador, no vamos a tomar quizás un poco de tiempo para evitar equivocarnos, queremos tener el tiempo prudente para analizar y ver las mejores opciones, tomaremos la mejor decisión.

¿Qué pasará con los terrenos que había en Santa Cruz para la construcción del Centro de Alto Rendimiento?

Bueno por ahora le vamos a dar mayor prioridad a la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en La Paz, no porque Santa Cruz no merezca la atención de la federación, sino porque nosotros pensamos que nuestra selección debe tener una casa donde pueda concentrar y trabajar donde juega, que es en la sede de Gobierno, por eso le daremos mayor prioridad. Sobre el terreno en Warnes, lo vamos a evaluar y ver si se justifica construir ahí un Centro de Alto Rendimiento y no es porque lo digo yo, hay que ver otros temas legales y técnicos que impiden que se trabaje.

¿Dónde serán los terrenos en La Paz?

Tenemos ya una oferta puntual para poder hacer la construcción de un CAR, por ahora no quiero dar a conocer donde será el terreno porque no me gusta especular, cuando haya algo más concreto lo haremos público. En el transcurso, mínimo de un mes, yo considero que daremos más novedades sobre la construcción del CAR, buscaremos un financiamiento para que este complejo tenga lo mejor, en todo sentido, y que sea de primer mundo.

¿El Gobierno ayudará a la construcción de este escenario deportivo?

Sí, intentaremos comprometer al Gobierno para que nos ayude; sin embargo, en esta mi gestión yo también pienso trabajar para hacer grandes cosas, por ejemplo, se construirá canchas de césped sintético en Oruro.

Sin infraestructura no podemos hacer la práctica del fútbol, es por eso que nosotros le daremos todo apoyo a la construcción de nuevos escenarios deportivos. Las asociaciones tendrán nuestro respaldo, se comenzará en Oruro y luego seguiremos por los demás departamentos del país.

¿Qué pasa con Vinto?

El tema de Vinto es muy político, vamos a delegar un equipo de abogados para analizar este tema.

Fuente: diez.bo