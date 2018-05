Chuquisaca observa al menos siete puntos del estudio sobre Incahuasi

La delegación de Chuquisaca presentó ayer al menos siete observaciones técnicas y legales en rechazo a los resultados del estudio elaborado por la empresa Sproule International Limited, que concluyó el pasado viernes que el reservorio gasífero de Incahuasi se encuentra única y exclusivamente en Santa Cruz. Además, la representación capitalina anunció nuevas acciones legales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para frenar el descongelamiento de las regalías en favor del departamento cruceño.

Esta decisión fue tomada ayer tras abandonar la reunión convocada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para dar a conocer, a través de la empresa consultora, el estudio técnico y recibir las observaciones del caso por parte de las delegaciones de ambas partes.

La delegación de Chuquisaca exigió la elaboración de un nuevo estudio técnico bajo la supervisión de ambas gobernaciones, según informó su secretario de Hidrocarburos y Energía, Felipe Molina.

Como primera observación, Molina explicó que hay incongruencias en la certificación de reservas privadas que entregó la canadiense Petroleum Consultans GLJ, empresa que realizó el primer estudio, con la empresa Sproule International Limited, pese a que ambas tuvieron la misma información.

“La primera empresa detalla que la certificación de reservas es de 2,9 trillones de pies cúbicos. Sin embargo, la segunda, 2,2. Con la misma información, hay incongruencias”, agregó Molina.

Asimismo, el funcionario de la Gobernación chuquisaqueña dijo que en los datos técnicos de la georreferenciación hay puntos específicos que no están dentro de la resolución ministerial. “El estudio se realizó en un corto tiempo y no hay verificación de la información”, dijo recordando que el estudio técnico fue elaborado en alrededor de dos meses.

Por otra parte, Molina señaló que hay irregularidades en el proceso de contratación de la empresa que realizó el estudio, pues el documento está firmado por el exviceministro de Autonomías Hugo Siles. Finalmente, detalló que existe un incumplimiento del artículo 9 de la Resolución Ministerial 222/12, que establece que los departamentos involucrados podrán realizar el control y monitoreo a la ejecución del estudio contratado por YPFB.

“Se ha observado el incumplimiento de este artículo, con referencia al acceso irrestricto a la información y documentación por parte de las gobernaciones. Si YPFB es coherente, tendrá que anular el estudio y dar inicio a uno con el acompañamiento de ambas gobernaciones. Mientras tanto, ese informe no será aceptado por Chuquisaca”, añadió.

A su turno, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, pidió a YPFB descongelar nuevamente las regalías del reservorio gasífero, ya que éstas están suspendidas desde hace al menos seis meses. “No hubo razón para congelar las regalías”, aseveró.

Resultados

Representantes de la empresa Sproule International Limited ratificaron ayer que el reservorio gasífero de Incahuasi pertenece en un 100 por ciento a territorio de Santa Cruz, tras haberse encontrado hidrocarburos.

39 millones de dólares mes percibe el reservorio Incahuasi con un promedio de producción de entre 8 y 8,5 metros cúbicos al día.

TESTIMONIOS “YPFB tiene que anular el estudio técnico. Exigimos la realización de una nuevo con el seguimiento de ambas gobernaciones en el proceso”. Felipe Molina. Chuquisaca “Hemos pedido a YPFB el descongelamiento inmediato de regalías, ya que desde diciembre están congeladas. No hubo razón para hacerlo”. Vladimir Peña. Santa Cruz

SPROULE RATIFICA UBICACIÓN

Vladimir Iglesias, gerente para América Latina de la firma Sproule International Limited, encargada del estudio técnico sobre el reservorio Incahuasi, ratificó ayer que el campo gasífero está en su totalidad en el territorio de Santa Cruz.

“Durante la perforación del pozo, la primera rama pasó la línea, el límite interdepartamental, que mostró un dato muy fuerte, contundente, de que en esta parte del yacimiento no hay hidrocarburo y, sin embargo, se encontraron los hidrocarburos en la parte de Santa Cruz”, explicó Iglesias. Dentro de los sectores 3 y 4 de hidrocarburos probados hay un volumen de 3,2 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de gas natural.

OPINIÓN

Bernardo Prado. Experto en Hidrocarburos

“No debemos politizar el tema del estudio del reservorio”

Si el estudio ha sido serio, es muy difícil poder refutar los argumentos técnicos presentados por la empresa en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Son argumentos históricos como también actuales.

En lo que debemos tener cuidado es no politizar el reservorio de Incahuasi. Técnicamente el estudio indica que el 100 por ciento pertenece a Santa Cruz. Chuquisaca tiene todo el derecho de reclamarlo y buscar una segunda opinión, y me imagino que los gastos económicos correrán por su cuenta. Sin embargo, será muy difícil para los chuquisaqueños, porque no hay nada empírico, ya que son estudios con una metodología y técnicos.

No debemos politizar este tema, sino, ocurrirá lo que ha estado pasando hasta ahora en ambos departamentos.

Los recursos naturales tienen que beneficiar a todo el país, no sólo a Santa Cruz y Chuquisaca.